Je li ovo posljednji put da joj čuva leđa? Toma uz Katarinu: 'Nije kraj svijeta'

Nakon sudske presude kojom je Katarini Runje oduzeto sve što je poznavala - obiteljska kuća i zemlja, tama se nadvila nad njenu budućnost. U trenucima potpunog sloma, kada se čini da je svaka nada izgubljena, uz nju staje Toma Domazet, donoseći ne samo riječi utjehe, već i čvrsto obećanje novog početka

Dok Katarina stoji pred ruševinama svog života, suočena s deložacijom i gubitkom doma koji su njezini roditelji gradili, Toma preuzima inicijativu. "Nazvao sam odvjetnika", govori joj odlučno, otkrivajući da postoji tračak nade. "Rekao mi je da zbog nepravilnosti na sudu imaš pravo na novu žalbu i to po hitnom postupku."

Posljednja nada nakon bolne presude

No, Katarinin duh je slomljen u seriji 'Divlje pčele'. Godine borbe ostavile su traga i teško joj je povjerovati u još jednu pravnu bitku. "I što ćemo s tim dobiti?" pita ga slomljenim glasom, uvjerena da je sve uzalud. "Možda mjesec, najviše dva. Ma, gotovo je tu." Njene riječi odzvanjaju beznađem, osjećajem potpunog poraza pred nepravdom koja ju je zadesila. Svaki pokušaj otpora čini joj se kao samo odgađanje neizbježnog kraja.

Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Obećanje koje gradi novi dom

Unatoč njenom očaju, Toma ne odustaje. Njegova snaga postaje njen oslonac dok joj nježno, ali sigurno, ulijeva nadu. "Kate, nije kraj svijeta", ponavlja joj, pokušavajući probiti zid tuge koji je podigla oko sebe. Svjestan je da pravni postupci i odšteta ne mogu zacijeliti rane, ali nudi joj ono najvrjednije - zajedničku budućnost. "Dobit ćeš novac, to ti pripada po zakonu", objašnjava joj, no ključna rečenica tek slijedi. "Izgradit ćemo novu kuću, Kate. Nije kraj svijeta. Samo ti se tako čini." To obećanje više je od plana; to je zavjet ljubavi i odanosti. U trenutku kada je izgubila materijalne temelje, on joj nudi one najčvršće - ljudske.

Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjećanja kao temelj budućnosti

Katarinu Tomine riječi vraćaju u prošlost, u vrijeme kada je kuća tek nastajala. Njena sjećanja nisu vezana za zidove, već za emocije utkane u njih. "Sjećam se kad su mater i ćaća gradili ovu kuću", započinje svoju priču, a glas joj drhti. "Tu nije bilo ništa, samo livada. Svi su pomagali, svi su dolazili iz mista, svi su gradili, zidali, kuhali. Bila je baš fešta."

Katarina, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL