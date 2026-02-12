Je li Rajkin izgubljeni sin dio Vicinog plana? Teorija koja sve mijenja

Nakon posljednjih epizoda ' Divljih pčela ' , društvene mreže doslovno gore. Jedan komentar posebno je privukao pažnju: "Nitko ne pomisli da je možda njen sin onaj na motoru pa daje lovu Vici da cijelu obitelj uništi."

Tajanstveni lik koji se pojavljuje i pomaže Vici u njegovim planovima mnogima je od početka sumnjiv. Dolazi niotkuda, previše zna, a čini se i da ima jasan interes destabilizirati obitelj Vukas. Upravo zato dio gledatelja vjeruje da nije riječ o slučajnom pomagaču, već o osobi s dubokim osobnim motivom.

Ako je Rajka godinama živjela bez odgovora, moguće je da je i njezin sin odrastao bez istine o vlastitom podrijetlu. Teorija ide toliko daleko da sugerira kako je možda doznao tko je, vratio se u Vrilo, ali ne po majčinski zagrljaj, nego po osvetu.

Vice je već dulje vrijeme figura koja balansira između ambicije i manipulacije. Ako netko želi "razbiti" obitelj iznutra, logično je da će se prikloniti onome tko već ima svoje planove i interese. Gledatelji nagađaju da financijska pomoć i podrška možda nisu samo poslovni potez, nego strateški udar.

Naravno, zasad je riječ isključivo o teorijama. Serija je već više puta pokazala da voli zavesti publiku pa naglo promijeniti smjer. Ipak, detalji koje fanovi uočavaju sve su precizniji, a misterij Rajkina sina postaje sve veći.

