Divlje pčele

Je li Rajkin izgubljeni sin dio Vicinog plana? Teorija koja sve mijenja

Rajkin sin jedan je od najvećih misterija u seriji 'Divlje pčele', a kako se radnja zahuktava, gledatelji sve intenzivnije slažu vlastite teorije. Tko je on? Je li živ? I, ono najvažnije - je li već stigao u Vrilo?

12.02.2026 12:00

Nakon posljednjih epizoda 'Divljih pčela', društvene mreže doslovno gore. Jedan komentar posebno je privukao pažnju: "Nitko ne pomisli da je možda njen sin onaj na motoru pa daje lovu Vici da cijelu obitelj uništi." 

Je li 'onaj na motoru' ključ svega?

Tajanstveni lik koji se pojavljuje i pomaže Vici u njegovim planovima mnogima je od početka sumnjiv. Dolazi niotkuda, previše zna, a čini se i da ima jasan interes destabilizirati obitelj Vukas. Upravo zato dio gledatelja vjeruje da nije riječ o slučajnom pomagaču, već o osobi s dubokim osobnim motivom.

A tko bi imao jači motiv od Rajkina izgubljenog sina?

Ako je Rajka godinama živjela bez odgovora, moguće je da je i njezin sin odrastao bez istine o vlastitom podrijetlu. Teorija ide toliko daleko da sugerira kako je možda doznao tko je, vratio se u Vrilo, ali ne po majčinski zagrljaj, nego po osvetu.

Zašto baš on?

Vice je već dulje vrijeme figura koja balansira između ambicije i manipulacije. Ako netko želi "razbiti" obitelj iznutra, logično je da će se prikloniti onome tko već ima svoje planove i interese. Gledatelji nagađaju da financijska pomoć i podrška možda nisu samo poslovni potez, nego strateški udar.

Je li moguće da Rajkin sin koristi Vicu kao sredstvo da se približi istini? Ili da kazni one koji su sudjelovali u njegovoj sudbini?

Naravno, zasad je riječ isključivo o teorijama. Serija je već više puta pokazala da voli zavesti publiku pa naglo promijeniti smjer. Ipak, detalji koje fanovi uočavaju sve su precizniji, a misterij Rajkina sina postaje sve veći.

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

