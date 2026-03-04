Je li redovnik Karlo iz samostana zapravo Rajkin sin? Gledatelji složili šokantnu poveznicu

U seriji 'Divlje pčele' je spomenuto da je mlađi redovnik Karlo došao iz sirotišta. Ta informacija sama po sebi možda ne bi izazvala sumnju, da gledatelji već neko vrijeme ne pokušavaju složiti mozaik Rajkine prošlosti.

Podsjetimo, o Rajkinu sinu znamo vrlo malo. Nije prisutan, o njemu se govori oprezno, a okolnosti njegova života nikada nisu do kraja razjašnjene. Upravo zato dio publike sada vjeruje da je mladi redovnik zapravo njezin sin.

Teorija ide i korak dalje. Ante je navodno dječaka odveo u sirotište, a godine kasnije on se pojavljuje kao redovnik, nesvjestan svog pravog podrijetla.