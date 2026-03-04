Je li redovnik Karlo iz samostana zapravo Rajkin sin? Gledatelji složili šokantnu poveznicu

U seriji 'Divlje pčele' je spomenuto da je mlađi redovnik Karlo došao iz sirotišta. Ta informacija sama po sebi možda ne bi izazvala sumnju, da gledatelji već neko vrijeme ne pokušavaju složiti mozaik Rajkine prošlosti.
Podsjetimo, o Rajkinu sinu znamo vrlo malo. Nije prisutan, o njemu se govori oprezno, a okolnosti njegova života nikada nisu do kraja razjašnjene. Upravo zato dio publike sada vjeruje da je mladi redovnik zapravo njezin sin.
Teorija ide i korak dalje. Ante je navodno dječaka odveo u sirotište, a godine kasnije on se pojavljuje kao redovnik, nesvjestan svog pravog podrijetla.
Je li to slučajnost ili pažljivo postavljen trag?
Ima li logike?
Gledatelji u komentarima tvrde da "nije bez veze ubačen u seriju". Posebno ih intrigira činjenica da upravo taj redovnik sudjeluje u spašavanju Tome Domazeta. Je li to simbolična poveznica između prošlosti i sadašnjosti? Ili tek narativni alat?
Za sada nema potvrde da je mladi redovnik Rajkin sin. No serija je već pokazala da voli polako otkrivati obiteljske tajne, a ova teorija uklapa se u logiku skrivenog identiteta i neizgovorene prošlosti.
Ako je mladi redovnik doista Rajkin sin, to bi otvorilo potpuno novo poglavlje priče. Susret majke i sina nakon godina razdvojenosti moglo bi promijeniti dinamiku u Vrilu.
Za sada ostaje samo pitanje koje gledatelji uporno ponavljaju: je li to stvarno on?
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.