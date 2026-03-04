Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Je li redovnik Karlo iz samostana zapravo Rajkin sin? Gledatelji složili šokantnu poveznicu

Sve je krenulo od detalja koji na prvu možda nije izgledao presudno, dvoje redovnika spasilo je Tomu Domazeta i odvelo ga u samostan. Upravo jedan od tih redovnik sada je u središtu teorija

RTL.hr
04.03.2026 09:00

U seriji 'Divlje pčele' je spomenuto da je mlađi redovnik Karlo došao iz sirotišta. Ta informacija sama po sebi možda ne bi izazvala sumnju, da gledatelji već neko vrijeme ne pokušavaju složiti mozaik Rajkine prošlosti.

Podsjetimo, o Rajkinu sinu znamo vrlo malo. Nije prisutan, o njemu se govori oprezno, a okolnosti njegova života nikada nisu do kraja razjašnjene. Upravo zato dio publike sada vjeruje da je mladi redovnik zapravo njezin sin.

Teorija ide i korak dalje. Ante je navodno dječaka odveo u sirotište, a godine kasnije on se pojavljuje kao redovnik, nesvjestan svog pravog podrijetla.

Je li to slučajnost ili pažljivo postavljen trag?

Samostan, Divlje pčele
Samostan, Divlje pčele FOTO: RTL

Ima li logike?

Gledatelji u komentarima tvrde da "nije bez veze ubačen u seriju". Posebno ih intrigira činjenica da upravo taj redovnik sudjeluje u spašavanju Tome Domazeta. Je li to simbolična poveznica između prošlosti i sadašnjosti? Ili tek narativni alat?

Za sada nema potvrde da je mladi redovnik Rajkin sin. No serija je već pokazala da voli polako otkrivati obiteljske tajne, a ova teorija uklapa se u logiku skrivenog identiteta i neizgovorene prošlosti.

Rajka, Karlo, Divlje pčele
Rajka, Karlo, Divlje pčele FOTO: RTL

Ako je mladi redovnik doista Rajkin sin, to bi otvorilo potpuno novo poglavlje priče. Susret majke i sina nakon godina razdvojenosti moglo bi promijeniti dinamiku u Vrilu.

Za sada ostaje samo pitanje koje gledatelji uporno ponavljaju: je li to stvarno on?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

divlje pčele rajka divlje pčele karlo divlje pčele rajka sin divlje pčele
Divlje pčele

Katarina nađe Jasmina, on joj otkriva da nije otac Zorinog djeteta!

Divlje pčele

Marko Vukas zbog osvete odlučio zapaliti kuću sestara Runje do temelja!

Moglo bi te zanimati

Najmlađe, a najtužnije u 'Divljim pčelama'? Tereza i Zora neutješne, a razlozi slamaju srce

Jeste li i vi već počeli odbrojavanje? Ana Marija Veselčić iz 'Divljih pčela' objavila simpatičan ljetni video i poručila: 'Još 90 dana...'

Anka pokušava ispraviti stvari, no Šušnjara je neumoljiv! Marko sprema osvetu, hoće li uspjeti?

Gospodin usamljeni na setu 'Divljih pčela'? Luka Šegota podijelio Tomu i Katu i nasmijao fanove

Tko je kome stvarno neprijatelj? Razotkrivamo odnos Tome i Dušana iz 'Divljih pčela'

Predivne zajedno! Svekrva Mirjana i snaha Cvita iz 'Divljih pčela' pokazale koliko se zapravo vole