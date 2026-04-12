Divlje pčele

Je li Tereza Antina kći? Sve glasnija teorija 'Divljih pčela'

Nakon velikog otkrića koje je uzdrmalo radnju serije 'Divlje pčele', da je Milan Čavka zapravo Rajkin sin, gledatelji ne prestaju analizirati svaki detalj

12.04.2026 09:00

Sada se sve glasnije širi nova teorija koja bi mogla potpuno promijeniti odnose među likovima: je li Tereza uopće Antina kći?

"Sve je moguće..."

Na društvenim mrežama i ispod objava 'Divljih pčela' nižu se komentari gledatelja koji sumnjaju u ono što se dosad smatralo sigurnim.

"Možda ni Tereza nije Antina kćerka... sve je moguće", pišu gledatelji, dok drugi otvoreno dovode u pitanje cijelu obiteljsku liniju.

Ova teorija dodatno dobiva na težini jer se već pokazalo da su tajne i laži duboko ukorijenjene u prošlosti likova.

Tereza i Ante, Divlje pčele
Tereza i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav koja mijenja sve

Dodatnu težinu cijeloj priči daje i činjenica da su Milan i Tereza zaljubljeni. Upravo ta emocija, koja je već dovoljno komplicirana sama po sebi, sada dolazi pod još veći znak upitnika.

Ako je Tereza doista Antina kći, a Milan Rajkin sin, njihova povezanost dobiva potpuno novu, šokantnu dimenziju koja je uznemirila gledatelje.

Upravo zato ova teorija o Terezinom podrijetlu postaje još važnija - jer bi mogla spasiti ili potpuno uništiti njihovu priču.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Povezivanje tragova

Gledatelji sve češće pokušavaju povezati odnose između likova, posebno nakon šokantnog otkrića o Rajki i Milanu.

Neki idu i korak dalje pa nagađaju da bi moglo doći do zamjene djece ili skrivanja identiteta, što bi objasnilo nelogičnosti koje su primijetili tijekom radnje.

Upravo zbog takvih obrata, publika više ne uzima ništa zdravo za gotovo.

Rajka i Milan, Divlje pčele
Rajka i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

