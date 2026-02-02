Je li Vice već pao prvi ispit kod buduće obitelji? Mirjana Vukas zamjerila mu je ovaj detalj

Dok su se mladenci osmjehivali, atmosfera u domu Vukas bila je ispunjena napetošću, a hladni pogledi i dvoznačne primjedbe budućih punca i punice jasno su dale do znanja da Vici Radoniću put do srca obitelji neće biti nimalo lak

Svečana proslava zaruka Tereze Vukas i Vice Raodnića, koja je trebala biti kruna njihove ljubavi, pretvorila se u pozornicu tihih sukoba i neizrečenih zamjerki u seriji 'Divlje pčele'.

Gorka dobrodošlica u obitelj Vukas

Iako se od oca mladenke očekuje topla i srdačna zdravica, govor koji je Ante Vukas uputio budućem zetu bio je sve samo ne to. Njegove riječi, pažljivo birane, nosile su težinu upozorenja, a ne blagoslova. Obraćajući se Vici, Ante je naglasio povjerenje koje u njega polaže, ali i golemu odgovornost koju preuzima oženivši njegovu kćer jedinicu.

icon-expand Vice i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

"Nadam se da si svjestan povjerenja koje u tebe polažem", poručio je Ante, a njegove su riječi odzvanjale prostorijom poput zavjeta. Umjesto da slavi budućnost mladenaca, Terezijin otac stavio je na Vicina leđa teret očekivanja cijele obitelji, jasno mu dajući do znanja da svaki njegov budući korak budno prate. Činilo se kao da ga ne prihvaća kao budućeg sina, već kao stranca na probnom roku kojemu tek predstoji dokazivanje. Ovaj trenutak, koji je trebao biti ispunjen radošću, pretvorio se u suptilno polaganje računa pred cijelom obitelji i prijateljima.

icon-expand Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Prsten koji nije impresionirao

Vrhunac večeri, trenutak darivanja prstena, dodatno je razotkrio suzdržanost Terezine obitelji. Vice je s iskrenom ljubavlju svojoj zaručnici predao prsten, opisujući ga kao "zalog ljubavi" koji će trajati naraštajima u obitelji koju će zajedno stvoriti. Njegov emotivni govor, međutim, nije naišao na odobravanje Terezine majke, Mirjane.

icon-expand Marko, Cvita, Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok su se ostali gosti divili prstenu i sretnom paru, Mirjanin jedini, gotovo prezirni komentar bio je da je prsten "decentan". Ta jedna riječ, izgovorena s primjetnom dozom hladnoće, bila je dovoljna da baci sjenu na najromantičniji trenutak večeri. Njezin komentar nije bio samo ocjena nakita, već i jasna poruka o tome smatra li Vicu dovoljno dobrim za svoju kćer. U svijetu Vukasovih, gdje se status i bogatstvo očito cijene, Vicin "decentan" prsten bio je simbol njegove nepripadnosti.

icon-expand Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Skrivena pozadina i financijski pritisak

Ono što obitelj Vukas vjerojatno ne zna jest da se iza Vicinog osmijeha kriju ozbiljni financijski problemi. Razgovor koji je vodio s prijateljem Tončijem otkriva njegov očaj. Dok pokušava osigurati novac od prodaje kuće, suočava se sa zastojem jer kupac ne može isplatiti dogovoreni iznos. "Slušaj, vrijeme ide, a ja novaca nemam", priznao je Vice, otkrivajući pritisak pod kojim se nalazi.

icon-expand Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

Njegova financijska nesigurnost stavlja postupke Terezine obitelji u novi kontekst. Je li njihova suzdržanost samo snobizam ili možda instinktivno osjećaju da Vice nije stabilan partner za njihovu kćer? Dok se bori s dugovima i neizvjesnom prodajom, Vice istovremeno mora ispuniti visoka očekivanja obitelji Vukas, što ga stavlja u gotovo nemoguću poziciju. Pitanje koje lebdi u zraku jest je li Vice u opasnosti, ne od fizičke prijetnje, već od sloma pod teretom ljubavi, dugova i obiteljskog neprihvaćanja.

icon-expand Vice i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Zaruke su tako, umjesto početka sretnog zajedničkog života, postale test izdržljivosti za mladi par. Dok Tereza sja od sreće, nesvjesna drame koja se odvija iza kulisa, Vice vodi tihu bitku na više frontova. Hoće li njihova ljubav biti dovoljno jaka da preživi oluju koja se sprema, ostaje vidjeti u novim nastavcima popularne serije 'Divlje pčele'. 'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

