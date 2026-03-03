Emisije
Divlje pčele

Je li Zdravko prešao granicu? Anki postavio najteži ultimatum dosad

Nakon teškog razdoblja i borbe s postporođajnom depresijom zbog koje je morala napustiti svoje mjesto, Anka Šušnjara vratila se u Vrilo s nadom u novi početak i ponovno okupljanje obitelji

03.03.2026 20:30

Međutim, umjesto toplog zagrljaja i razumijevanja, dočekao ju je zid šutnje i otvoreno neprijateljstvo supruga Zdravka, čije je srce u njezinom odsustvu, čini se, pronašlo utjehu na drugom mjestu.

Hladni doček i nepovjerenje

Ankin povratak kući nije donio olakšanje u seriji 'Divlje pčele'. Od prvog trenutka bilo je jasno da se dinamika u obitelji Šušnjara promijenila. Zdravko, umjesto da pruži podršku supruzi koja se vratila nakon teške bitke, dočekuje je sumnjičavim pitanjima. Njegovo nepovjerenje očituje se u predbacivanju zbog novih prijateljstava, ali i u optužbama da je postala predmetom seoskih ogovaranja. "Cijelo mjesto pita gdje si bila i zašto?", riječi su kojima joj jasno daje do znanja da njezin izostanak nije zaboravljen, a ni oprošten.

Dok se Anka bori s vlastitim demonima i posljedicama postporođajne depresije, stanja koje je i dalje tabu tema u malim sredinama, Zdravkova hladnoća produbljuje njezin osjećaj izoliranosti. Njezini pokušaji da objasni situaciju nailaze na zid, a suprugova reakcija pokazuje da problem nije samo u njezinom odlasku, već u onome što se događalo dok je nije bilo.

Anka i Zdravko, Divlje pčele
Anka i Zdravko, Divlje pčele FOTO: RTL

Luce kao sjena nad poljuljanim brakom

Izvor Zdravkove ogorčenosti leži u osjećajima koje je u međuvremenu razvio prema drugoj ženi, Luci. Dok se Anka oporavljala, Zdravko je pronašao emocionalnu bliskost s Lucom, što je njegov i Ankin brak dovelo do točke pucanja. Njegova ljutnja nije samo posljedica pritiska okoline, već i unutarnjeg sukoba čovjeka koji se našao rastrgan između dvije žene i obveze prema obitelji.

Ankin povratak poremetio je novu ravnotežu koju je Zdravko uspostavio, a njegova nesposobnost da se suoči s vlastitim osjećajima pretvara se u okrutnost prema supruzi. On je ne vidi kao ženu kojoj je potrebna pomoć, već kao prepreku vlastitoj sreći.

Anka, Zdravko, Divlje pčele
Anka, Zdravko, Divlje pčele FOTO: RTL

Ultimatum i kućni pritvor

Kulminacija napetosti događa se kada Anka pokuša napraviti korak prema normalizaciji života i predloži da s djecom ode na maškare, lokalnu proslavu koja bi obitelji mogla donijeti dašak radosti. Njezin prijedlog nailazi na oštar i konačan odgovor.

"Ne'š ti nigdi iz kuće", odbrusi joj Zdravko, postavljajući jasan ultimatum i zabranjujući joj izlazak. Tim riječima on ne samo da joj oduzima slobodu kretanja, već je i simbolički zatvara unutar četiri zida, pretvarajući njezin dom u zatvor. Njegova zabrana "Nema ali, da se nisi makla" ne ostavlja prostora za pregovore i potvrđuje Ankin najgori strah.

Anka, Divlje pčele
Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Anka Šušnjara sada se nalazi u nezavidnoj poziciji. Izolirana, odbačena od supruga i neshvaćena od okoline, suočena je s najtežom bitkom dosad. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest hoće li pronaći snage boriti se za sebe i svoju djecu ili će je Zdravkova hladnoća i ultimatum slomiti do kraja. 

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

