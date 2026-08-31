Jelena Perčin i Ante Gelo pozirali u Makarskoj, a pratitelji poručuju glazbeniku: 'Otkad ste se oženili, pomladili ste se'

Nakon uzbudljivih morskih trenutaka i glazbenih večeri, glumica Jelena Perčin i glazbenik Ante Gelo posjetili su Makarsku, gdje su uživali u vrhunskim notama na Makarska Jazz Festivalu.

Gelo je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj poziraju s legendarnim Jean-Paulom 'Blueyem' Maunickom, osnivačem čuvene britanske acid jazz grupe Incognito. Vidno raspoloženi i modno usklađeni, novopečeni bračni par ponovno je privukao brojne komplimente svojih pratitelja, no jedan je komentar posebno zapeo za oko.