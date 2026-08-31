Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Jelena Perčin i Ante Gelo pozirali u Makarskoj, a pratitelji poručuju glazbeniku: 'Otkad ste se oženili, pomladili ste se'

Ljetna turneja novopečenih supružnika duž Jadrana nastavlja se u punom sjaju

RTL.hr
31.08.2026 12:00

Nakon uzbudljivih morskih trenutaka i glazbenih večeri, glumica Jelena Perčin i glazbenik Ante Gelo posjetili su Makarsku, gdje su uživali u vrhunskim notama na Makarska Jazz Festivalu.

Gelo je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj poziraju s legendarnim Jean-Paulom 'Blueyem' Maunickom, osnivačem čuvene britanske acid jazz grupe Incognito. Vidno raspoloženi i modno usklađeni, novopečeni bračni par ponovno je privukao brojne komplimente svojih pratitelja, no jedan je komentar posebno zapeo za oko.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Komentar koji je sažeo sve

Ispod objave ubrzo se nanizalo mnoštvo lijepih želja i pohvala na račun njihovog izgleda i bračne idile, a jedna je pratiteljica iskreno poručila glazbeniku: "Gospodine Ante, moje mišljenje, otkad ste se oženili za gospođu Jelenu, vi ste se pomladili."

Prizori iz Makarske još su jednom potvrdili kako novopečenom paru bračni život i zajednički ljetni trenuci duž obale iznimno godi.

jelena perčin ante gelo divlje pčele
Divlje pčele

Davor Pavić iz 'Divljih pčela' kraj ljeta provodi na Malom Drveniku, a za RTL.hr ranije je otkrio kako puni baterije

Moglo bi te zanimati

Jelena Perčin i Ante Gelo ne kriju sreću: Nakon vjenčanja uživaju u srcu Rima

Ne skrivaju sreću: Evo kako Jelena Perčin i Ante Gelo provode svoje prvo ljeto u braku

Svi pričaju o ovoj fotografiji Ante Gele i Jelene Perčin: Njihov osmijeh otkrio više od riječi

Pogledi sve govore: Jelena Perčin s osmijehom pratila Antu Gelu na predstavljanju knjige o Oliveru

Jelena Perčin podržala kolegicu Dajanu Čuljak: 'Ponosna na tebe, jedva čekam zajedničko gledanje serije IQ 160'

Sjećate li se Jelene Perčin u seriji 'Zabranjena ljubav'? Prije 20 godina glumila je sramežljivu slikaricu, a danas je u sretnom braku

Pročitaj na Net.hr
Sve oči bile su uprte u njih: Zgodne legice zablistale, a brinete u crvenom ukrale show
Brat princeze Diane suptilnom objavom slomio srca: 'Najgori dan u godini'
Zbog njega je često bila u Splitu: Evo tko je plavuša koja je osvojila srce američkog veznjaka
Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o proširenju obitelji
Noge za kojima se okretala cijela Kalelarga: 25 Zadranki koje su obilježile kolovoz
Dragana Mićalović: 'Idem samo srcem, jer tako čovjek ne može pogriješiti'
Nova serija s Leighton Meester snimana je na posve neočekivanoj lokaciji
Tony Cetinski oprostio se od Ksenije Urličić: 'Prva mi je dala priliku, bila je žena od riječi'
Svi su znali 'Čeličnu lady', a malo tko zna ovu stranu: Kseniji je obitelj bila najveći ponos
Preminula popularna influencerica Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga'