Jelena Perčin i Ante Gelo pozirali u Makarskoj, a pratitelji poručuju glazbeniku: 'Otkad ste se oženili, pomladili ste se'

Nakon uzbudljivih morskih trenutaka i glazbenih večeri, glumica Jelena Perčin i glazbenik Ante Gelo posjetili su Makarsku, gdje su uživali u vrhunskim notama na Makarska Jazz Festivalu.
Gelo je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj poziraju s legendarnim Jean-Paulom 'Blueyem' Maunickom, osnivačem čuvene britanske acid jazz grupe Incognito. Vidno raspoloženi i modno usklađeni, novopečeni bračni par ponovno je privukao brojne komplimente svojih pratitelja, no jedan je komentar posebno zapeo za oko.
Komentar koji je sažeo sve
Ispod objave ubrzo se nanizalo mnoštvo lijepih želja i pohvala na račun njihovog izgleda i bračne idile, a jedna je pratiteljica iskreno poručila glazbeniku: "Gospodine Ante, moje mišljenje, otkad ste se oženili za gospođu Jelenu, vi ste se pomladili."
Prizori iz Makarske još su jednom potvrdili kako novopečenom paru bračni život i zajednički ljetni trenuci duž obale iznimno godi.