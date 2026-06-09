Jelena Perčin i Ante Gelo u elegantnom izdanju: Rajka iz Divljih pčela' i autor glazbe koja je obilježila sezonu

Jelena Perčin, koju su gledatelji zavoljeli kao Rajku Bauer u Divljim pčelama', podijelila je fotografiju s Antom Gelom, glazbenikom koji je seriji dao poseban glazbeni pečat

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Jelena Perčin, jedna od omiljenih glumica iz serije 'Divlje pčele', podijelila je fotografiju s glazbenikom Antom Gelom. Par je pozirao u elegantnom izdanju na crvenom tepihu, a njihova otmjena pojava privukla je pažnju pratitelja. Jelenu su gledatelji u Divljim pčelama' pratili kao Rajku Bauer, lik koji je tijekom prve sezone postao jedno od najugodnijih iznenađenja. Ante Gelo, s druge strane, važan je dio atmosfere serije jer potpisuje glazbu koja je dodatno naglasila emocije, napetost i posebnost svijeta Vrila.

icon-expand Jelena Perčin i Ante Gelo FOTO: Instagram

Rajka je osvojila gledatelje

Jelena Perčin uvukla je publiku u priču Rajke Bauer, žene koja se nije nametala velikim gestama, nego toplinom, životnošću i posebnom unutarnjom snagom. Rajka je kroz sezonu od lika obavijenog tajnom postala jedna od junakinja za koju su gledatelji posebno navijali. Njezin odnos s Rankom Badurinom dodatno je osvojio publiku, a mnogi su upravo njihovu tihu povezanost izdvojili kao jednu od najljepših emotivnih linija serije.

icon-expand Ante i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ante Gelo dao je seriji poseban glazbeni pečat

Ante Gelo potpisuje glazbu za Divlje pčele', a upravo su glazbene numere seriji dale poseban ton. U prizorima punima neizgovorenih emocija, obiteljskih lomova i ljubavnih zapleta, glazba je često dodatno pojačavala atmosferu. Od najnježnijih trenutaka do najnapetijih scena, glazba je bila važan dio identiteta serije i jedan od elemenata zbog kojih su Vrila djelovala još uvjerljivije.

icon-expand Rajka i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Otmjen par koji privlači pažnju