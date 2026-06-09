Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Jelena Perčin i Ante Gelo u elegantnom izdanju: Rajka iz Divljih pčela' i autor glazbe koja je obilježila sezonu

Jelena Perčin, koju su gledatelji zavoljeli kao Rajku Bauer u Divljim pčelama', podijelila je fotografiju s Antom Gelom, glazbenikom koji je seriji dao poseban glazbeni pečat

RTL.hr
09.06.2026 15:00

Jelena Perčin, jedna od omiljenih glumica iz serije 'Divlje pčele', podijelila je fotografiju s glazbenikom Antom Gelom. Par je pozirao u elegantnom izdanju na crvenom tepihu, a njihova otmjena pojava privukla je pažnju pratitelja.

Jelenu su gledatelji u Divljim pčelama' pratili kao Rajku Bauer, lik koji je tijekom prve sezone postao jedno od najugodnijih iznenađenja. Ante Gelo, s druge strane, važan je dio atmosfere serije jer potpisuje glazbu koja je dodatno naglasila emocije, napetost i posebnost svijeta Vrila.

Jelena Perčin i Ante Gelo
Jelena Perčin i Ante Gelo FOTO: Instagram

Rajka je osvojila gledatelje

Jelena Perčin uvukla je publiku u priču Rajke Bauer, žene koja se nije nametala velikim gestama, nego toplinom, životnošću i posebnom unutarnjom snagom.

Rajka je kroz sezonu od lika obavijenog tajnom postala jedna od junakinja za koju su gledatelji posebno navijali. Njezin odnos s Rankom Badurinom dodatno je osvojio publiku, a mnogi su upravo njihovu tihu povezanost izdvojili kao jednu od najljepših emotivnih linija serije.

Ante i Rajka, Divlje pčele
Ante i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ante Gelo dao je seriji poseban glazbeni pečat

Ante Gelo potpisuje glazbu za Divlje pčele', a upravo su glazbene numere seriji dale poseban ton. U prizorima punima neizgovorenih emocija, obiteljskih lomova i ljubavnih zapleta, glazba je često dodatno pojačavala atmosferu.

Od najnježnijih trenutaka do najnapetijih scena, glazba je bila važan dio identiteta serije i jedan od elemenata zbog kojih su Vrila djelovala još uvjerljivije.

Rajka i Ante, Divlje pčele
Rajka i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Otmjen par koji privlači pažnju

Fotografija Jelene Perčin i Ante Gele spojila je dva važna dijela Divljih pčela' – glumačku izvedbu koju je publika zavoljela i glazbu koja je oblikovala atmosferu serije.

Jelena je na fotografiji zablistala u elegantnom izdanju, dok je Ante pozirao u profinjenoj kombinaciji. Njihova zajednička pojava još je jednom privukla pažnju obožavatelja serije, ali i pratitelja koji vole zaviriti u trenutke izvan televizijskog kadra.

jelena perčin divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Sama protiv svih? Rajkina tuga i bol sve su vidljiviji

'Divlje pčele' ulaze u samu završnicu sezone: Ovo su 5 najvećih pitanja i misterija na koje moramo dobiti odgovor

Gledatelji su odabrali najdraži ljubavni par 'Divljih pčela', pobjeda je bila uvjerljiva

Tereza i Rajka ovom su dirljivom scenom ponovno pokazale zašto su u srcima publike

Jesu li 'Divlje pčele' zapravo priča o usamljenosti?

Jeste li primijetili da Rajka u 'Divljim pčelama' uvijek nosi torbicu? Gledateljima je to postao apsolutni hit

Pročitaj na Net.hr
Barbara Đinović o trudnoći: 'Najveći izazov mi je usporiti, a pripreme za bebu su krenule'
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'