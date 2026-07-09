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Divlje pčele

Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno pozirali u avionu, jedan je detalj privukao pažnju

Hrvatska glumica Jelena Perčin ponovno putuje sa svojim partnerom

RTL.hr
09.07.2026 10:00

Glumica iz 'Divljih pčela' Jelena Perčin na Instagram je Storyju objavila fotografiju s partnerom Antom Gelom. Njih su dvoje tako pozirali u avionu s kaubojskim šeširima.

Podsjetimo, Jelena Perčin i Ante Gelo nedavno su bili na kratkom putovanju u Dallasu gdje su pratili hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

Jelena Perčin i Ante Gelo
Jelena Perčin i Ante Gelo FOTO: Instagram

Inače, Jelenu su gledatelji u 'Divljim pčelama' pratili kao Rajku Bauer, lik koji je tijekom prve sezone postao jedno od najugodnijih iznenađenja. Ante Gelo, s druge strane, važan je dio atmosfere serije jer potpisuje glazbu koja je dodatno naglasila emocije, napetost i posebnost svijeta Vrila.

Rajka je osvojila gledatelje

Jelena Perčin uvukla je publiku u priču Rajke Bauer, žene koja se nije nametala velikim gestama, nego toplinom, životnošću i posebnom unutarnjom snagom.

Ante i Rajka, Divlje pčele
Ante i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajka je kroz sezonu od lika obavijenog tajnom postala jedna od junakinja za koju su gledatelji posebno navijali. Njezin odnos s Rankom Badurinom dodatno je osvojio publiku, a mnogi su upravo njihovu tihu povezanost izdvojili kao jednu od najljepših emotivnih linija serije.

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