Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno pozirali u avionu, jedan je detalj privukao pažnju

Glumica iz 'Divljih pčela' Jelena Perčin na Instagram je Storyju objavila fotografiju s partnerom Antom Gelom. Njih su dvoje tako pozirali u avionu s kaubojskim šeširima.
Podsjetimo, Jelena Perčin i Ante Gelo nedavno su bili na kratkom putovanju u Dallasu gdje su pratili hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.
Inače, Jelenu su gledatelji u 'Divljim pčelama' pratili kao Rajku Bauer, lik koji je tijekom prve sezone postao jedno od najugodnijih iznenađenja. Ante Gelo, s druge strane, važan je dio atmosfere serije jer potpisuje glazbu koja je dodatno naglasila emocije, napetost i posebnost svijeta Vrila.
Rajka je osvojila gledatelje
Jelena Perčin uvukla je publiku u priču Rajke Bauer, žene koja se nije nametala velikim gestama, nego toplinom, životnošću i posebnom unutarnjom snagom.
Rajka je kroz sezonu od lika obavijenog tajnom postala jedna od junakinja za koju su gledatelji posebno navijali. Njezin odnos s Rankom Badurinom dodatno je osvojio publiku, a mnogi su upravo njihovu tihu povezanost izdvojili kao jednu od najljepših emotivnih linija serije.