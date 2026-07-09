Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno pozirali u avionu, jedan je detalj privukao pažnju

Glumica iz 'Divljih pčela' Jelena Perčin na Instagram je Storyju objavila fotografiju s partnerom Antom Gelom. Njih su dvoje tako pozirali u avionu s kaubojskim šeširima.

Podsjetimo, Jelena Perčin i Ante Gelo nedavno su bili na kratkom putovanju u Dallasu gdje su pratili hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.