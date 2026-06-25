Jelena Perčin otkrila što ju je najviše iznenadilo u Dallasu: 'Očekivala sam Divljih zapad, ali...'

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Iako je riječ o kratkom putovanju preko Atlantika, Jelena Perčin se vratila puna dojmova."Pa fora je. Mislim, kako kome. Ja sam ono zgrabi što imaš'. Nekome bi to bila tlaka, a ja sam tako navikla", poručila je za Net.hr. Dallas ju je, priznaje, iznenadio jer nije odgovarao njezinim početnim očekivanjima. Umjesto "filmskog" Teksasa, dočekao ju je moderan i uređen grad. "Lijepo, stvarno je doživljaj. I jako je lijep Teksas. To me iznenadilo. Zapravo, Dallas. Ja sam očekivala da će biti onako malo to sve skupa sirovije, onako kakvi su nama ti mitovi o Teksasu i divljini. Međutim, to je jedan vrlo sofisticiran grad s visokim standardom. Oni su među najbogatijim američkim državama, tako da je baš jedan lijep i uređen grad."

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Jedina stvar koja joj je zasmetala bile su visoke cijene, posebno u ugostiteljstvu. "Jako je skupo. Za naše standarde zbilja su skupi i hrana i piće. Vjerojatno je sad i zbog prvenstva malo skuplje. U supermarketima nije tako skupo, može se povoljno kupiti hrana i piće, ali su kafići, restorani i fan zona jako skupi." Sport i atmosfera na stadionu ostavili su snažan dojam, iako priznaje da televizijski prijenos ne može zamijeniti doživljaj uživo. "Volim sport i stvarno ga pratim, a posebno tenis koji je moja velika ljubav. Nekad sam puno redovitije pratila sport, ali djeca i poslovne obveze malo sve poremete. No odlazak na prvenstvo bio mi je pravi doživljaj."

icon-expand Jelena Perčin i Ante Gelo FOTO: Instagram

"Kad si tako blizu, a mi smo imali mjesta koja su bila dosta blizu, drugačije je nego kad gledaš prijenos. Kroz televiziju ipak imaš neku distancu, a ovako si tamo i stvarno sve vidiš uživo. Žao mi je bilo da su nam se karte na utakmici tako podijelile." Dok je njezin partner bio radno angažiran, ona je upijala atmosferu i navijačku energiju grada. "Najmanje je bilo privatnog vremena zato što je Ante zapravo imao radnu obvezu. On je nastupao. Zgodno je i to bilo, jako fora i nije mala stvar."

icon-expand Ante Gelo i Jelena Perčin FOTO: Instagram