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Divlje pčele

Jelena Perčin otkrila što ju je najviše iznenadilo u Dallasu: 'Očekivala sam Divljih zapad, ali...'

Hrvatska glumica Jelena Perčin provela je nekoliko dana u Dallasu, gdje je s partnerom Antom Gelom pratila hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu

RTL.hr
25.06.2026 15:00

Iako je riječ o kratkom putovanju preko Atlantika, Jelena Perčin se vratila puna dojmova."Pa fora je. Mislim, kako kome. Ja sam ono zgrabi što imaš'. Nekome bi to bila tlaka, a ja sam tako navikla", poručila je za Net.hr.

Dallas ju je, priznaje, iznenadio jer nije odgovarao njezinim početnim očekivanjima. Umjesto "filmskog" Teksasa, dočekao ju je moderan i uređen grad. "Lijepo, stvarno je doživljaj. I jako je lijep Teksas. To me iznenadilo. Zapravo, Dallas. Ja sam očekivala da će biti onako malo to sve skupa sirovije, onako kakvi su nama ti mitovi o Teksasu i divljini. Međutim, to je jedan vrlo sofisticiran grad s visokim standardom. Oni su među najbogatijim američkim državama, tako da je baš jedan lijep i uređen grad."

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Jedina stvar koja joj je zasmetala bile su visoke cijene, posebno u ugostiteljstvu. "Jako je skupo. Za naše standarde zbilja su skupi i hrana i piće. Vjerojatno je sad i zbog prvenstva malo skuplje. U supermarketima nije tako skupo, može se povoljno kupiti hrana i piće, ali su kafići, restorani i fan zona jako skupi."

Sport i atmosfera na stadionu ostavili su snažan dojam, iako priznaje da televizijski prijenos ne može zamijeniti doživljaj uživo. "Volim sport i stvarno ga pratim, a posebno tenis koji je moja velika ljubav. Nekad sam puno redovitije pratila sport, ali djeca i poslovne obveze malo sve poremete. No odlazak na prvenstvo bio mi je pravi doživljaj."

Jelena Perčin i Ante Gelo
Jelena Perčin i Ante Gelo FOTO: Instagram

"Kad si tako blizu, a mi smo imali mjesta koja su bila dosta blizu, drugačije je nego kad gledaš prijenos. Kroz televiziju ipak imaš neku distancu, a ovako si tamo i stvarno sve vidiš uživo. Žao mi je bilo da su nam se karte na utakmici tako podijelile."

Dok je njezin partner bio radno angažiran, ona je upijala atmosferu i navijačku energiju grada. "Najmanje je bilo privatnog vremena zato što je Ante zapravo imao radnu obvezu. On je nastupao. Zgodno je i to bilo, jako fora i nije mala stvar."

Ante Gelo i Jelena Perčin
Ante Gelo i Jelena Perčin FOTO: Instagram

Posebno ju je oduševila raznolikost navijača i opuštena atmosfera u gradu. "To nisu bili samo hrvatski navijači. Ono što mi je bilo lijepo jest da je stvarno vladao nekakav sportski duh. Bila sam i na povorci pred utakmicu i bilo je jako puno ljudi iz različitih krajeva svijeta. Nisam primijetila nikakav antagonizam, agresiju ni incidente. Baš je nekako bilo lijepo to vidjeti."

U jednom neočekivanom trenutku u Dallasu je čak naletjela na rođaka iz Konavala. "Nabasali jedno na drugo. Ma zamislite?!"

Na kraju ističe da joj je cijelo iskustvo promijenilo percepciju o Americi. "Često se susrećem s ljudima koji imaju puno predrasuda prema Americi, ali ne može se Ameriku staviti u jedan okvir. To je ogromna zemlja puna različitosti i meni je baš drago da sam imala priliku vidjeti Dallas."

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