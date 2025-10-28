Jelena Perčin raznježila pratitelje! S Antom Gelom uživala u romantičnoj jesenskoj šetnji

Jelena Perčin na Instagramu je podijelila nekoliko preslatkih fotografija s partnerom Antom Gelom. Na fotografijama poziraju nasmijani dok uživaju u romantičnoj jesenskoj šetnji.
Podsjetimo, Jelena Perčin glumit će u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Serija donosi snažnu priču o obitelji koja je iznad svega, ljubavi, odanosti, tradiciji te izborima koji mijenjaju živote. Sjajna glumačka ekipa, vrhunska produkcija, autentično ozračje 50-ih godina i intrigantni zapleti gledatelje će držati prikovanima za male ekrane.
