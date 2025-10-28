Jelena Perčin raznježila pratitelje! S Antom Gelom uživala u romantičnoj jesenskoj šetnji

Najčitanije

Život na vagi Ante iz 'Života na vagi' okrenuo leđa Josipi i odbio se pozdraviti: 'Ne zaslužuje ni ruku'

Život na vagi Josipa za RTL.hr nakon emotivnog odlaska iz 'Života na vagi': 'Dominik je moj favorit'

Život na vagi Evo tko je na pravom mjestu po broju skinutih kilograma: Hoće li vodeći kandidat i pobijediti?

Sjene prošlosti Što se dogodilo s njom? 'Ovo je bio dan kada je umrla Marta Novak'