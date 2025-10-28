Emisije
Divlje pčele

Jelena Perčin raznježila pratitelje! S Antom Gelom uživala u romantičnoj jesenskoj šetnji

Glumica Jelena Perčin iznenadila je pratitelje na Instagramu

RTL.hr
28.10.2025 09:58

Jelena Perčin na Instagramu je podijelila nekoliko preslatkih fotografija s partnerom Antom Gelom. Na fotografijama poziraju nasmijani dok uživaju u romantičnoj jesenskoj šetnji.

Jelena Perčin i Ante Gelo, Divlje pčele
Jelena Perčin i Ante Gelo, Divlje pčele FOTO: Instagram

Podsjetimo, Jelena Perčin glumit će u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Serija donosi snažnu priču o obitelji koja je iznad svega, ljubavi, odanosti, tradiciji te izborima koji mijenjaju živote. Sjajna glumačka ekipa, vrhunska produkcija, autentično ozračje 50-ih godina i intrigantni zapleti gledatelje će držati prikovanima za male ekrane.

Jelena Perčin, Divlje pčele
Jelena Perčin, Divlje pčele FOTO: Instagram

Seriju 'Divlje pčele' pratite od ponedjeljka, 3. studenog na RTL-u i 24 sata prije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Antonijem Agostinijem

Jelena Perčin Divlje pčele Sjene prošlosti Ante Gelo
Divlje pčele

Autentični namještaj, kameni trg i holivudska ekipa: Evo kako je RTL slagao setove za svoju najraskošniju seriju dosad!

