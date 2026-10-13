Jelica i Anđelko nastavljaju svoju ljubavnu predstavu. Hoće li roditelji otkriti istinu o Jeličinoj pravoj ljubavi?

Anka i Zdravko Šušnjar u svom su domu ugostili Ranka i Anđelka Badurinu, čvrsto vjerujući u novu romansu između dvoje mladih. No, prava istina daleko je od onoga što se svima čini na prvi pogled

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Pretvaranje za obiteljskim stolom

Svi okupljeni za stolom uvjereni su da su Jelica i Anđelko sretno zaljubljeni par pred kojim je blistava budućnost. Oni se zaista trude ostaviti dojam da je sve u najboljem redu i da se odlično slažu. Međutim, nitko od prisutnih ne sluti da Jeličino srce zapravo pripada Jakovu i da je cijela ova situacija samo dobro osmišljena predstava. Iza usiljenih osmijeha krije se vrlo precizan dogovor. Mladi par planira se viđati samo kratko vrijeme, tek toliko da zadovolje formu, a onda će svima objaviti da jednostavno nisu jedno za drugo. Da je dogovor vrlo jasan, potvrđuje i njihov tajni razgovor u kojem su zaključili: "Dobro, izaći ćemo jednom vanka u šetnju i to je to. Nakon toga se više ni ne pozdravljamo."

Strogi otac Zdravko

Kako bi održao privid normalne veze pred obitelji, Anđelko se odlučio na vrlo hrabar potez. Usred druženja, pristojno se obratio Jeličinom ocu kako bi dobio službeno dopuštenje za izlazak. "Tija bi vas nešto pitati. Ako je to sve u redu, odveo bi Jelica u šetnju, u prirodu," zamolio je Anđelko pred svima.

icon-expand icon-close icon-close Anđelko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL

Zdravko, nimalo oduševljen idejom lutanja po mraku, odmah je pokazao svoju zabrinutost. Njegova reakcija bila je prilično burna jer nije vidio smisao u takvim izlascima. "Po prirodi? Nema prirode, Anđelko. Priroda puna vukova. Poskoka. Što ne idete kao normalni ljudi u kavanu? Popijete limunadu?" odbrusio mu je zaštitnički nastrojen Zdravko. Srećom, situaciju je morala smiriti Anka koja je stala na stranu mladih. Brzo je ukorila Zdravka i zamolila ga da ih pusti na miru kako bi mogli malo biti sami. Uz osmijeh je dodala da svi ionako znaju da bi ih on u kavani samo potajno špijunirao.

icon-expand Jelica i Anđelko, Divlje pčele FOTO: RTL