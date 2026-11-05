Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Jelica iznenadila Anđelka: Muči li ju krivnja zbog raskida zaruka i poljupca?

Iako se činilo da je zavaravajuća ljubavna priča između Jelice i Anđelka zauvijek završena, jedan neočekivani razgovor ponovno je uzburkao odnose

RTL.hr
05.11.2026 13:00

Anđelko preuzeo krivnju

Iako i jedan i drugi znaju da Jeličino srce zapravo pripada Jakovu Vukasu, ona je odlučila doći i iskreno razgovarati s Anđelkom. Čini se kao da joj je duboko žao što je on nesebično preuzeo inicijativu i pred svima ispao glavni krivac za raskid njihovih zaruka i raspad veze. Njegov potez zaštitio ju je od osude, ali je u njoj probudio osjećaj krivnje zbog načina na koji ga je povrijedila.

Neočekivani poljubac

Tijekom njihovog susreta, Jelica mu je priznala kako i dalje ne može vjerovati da ju je neki dan onako naglo i iznenada odlučio poljubiti. 

"Oprosti za prošli put, bio sam grub malo", rekao je Anđelko.

"Nisi me smio onako na prepad poljubiti, to se tako ne radi Anđelko", prigovorila je Jelica.

"Neće se ponovit, obećajem", zakleo se Anđelko.

Anđelko i Jelica, Divlje pčele
Anđelko i Jelica, Divlje pčele FOTO: RTL

Njegov neočekivani potez potpuno ju je izbacio iz ravnoteže, a gledateljima pokazao da strasti između njih dvoje možda ipak nisu do kraja ugašene. Iako još uvijek pati za Jakovom, vidljivo je da ju je Anđelkova iskrena emocija natjerala na razmišljanje.

Pitanja bez odgovora

Sada se otvara potpuno novo poglavlje u njihovom odnosu. Znači li Jeličina grižnja savjesti da je malo popustila prema Anđelku i hoće li se na kraju ipak zaljubiti u njega? S druge strane, ostaje za vidjeti je li Anđelko, nakon što se žrtvovao za nju i doživio javno odbijanje, sada postao ravnodušan ili još uvijek potajno gaji nadu za njihovu zajedničku budućnost.

Jelica, Jakov i Anđelko, Divlje pčele
Jelica, Jakov i Anđelko, Divlje pčele FOTO: RTL

Anđelko je za nju već jednom preuzeo krivnju i podnio poniženje, no ostaje pitanje koliko je još spreman čekati. Hoće li Jelica napokon shvatiti što osjeća prema njemu?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele jelica šušnjara anđelko badurina
Divlje pčele

Vladimir Posavec Tušek i Alen Šalinović pozirali na setu 'Divljih pčela': 'Dobro jutro Sikiracijo'

Moglo bi te zanimati

Policija im je za petama, a Kate povlači rizičan potez

Zatvorenice bježe kroz šumu, gladne i žedne

Krneta postrojio zatvorenice i uveo stroge kazne, jednu pretukao u samici

Vukasi stigli u gostionicu pa izazvali ogovaranja: Domenika predložila odlazak iz Vrila, Ante i Marko burno reagirali

Nikola zatekao Cvitu i Johnnyja u staroj kući, isplivala njegova ljubomorna strana

Marino se zadužio na pokeru kako bi Zori izdao ploču

Pročitaj na Net.hr
Od šifrirane poruke do pranja tuđeg rublja: Kreće novi pohod na imunitet
Najveći Voyo natječaj ikad: Osvojite jednu od 103 nagrade!
Dudu raznježio pratitelje fotografijom lijepe kćeri Lorene: Ponosni tata ima razlog za slavlje
Tajči na premijeri filma sina Blaisa: Na crvenom tepihu družili su se s Keanu Reevesom
Kaja i Karlo podijelili uzbudljive vijesti: 'Tko bi rekao da će se iz toga dogoditi...'
Saša Matić otkrio što je savjetovao Jakova Jozinovića: 'Rekao sam mu da se potrudi'
Mišina udovica nakon sprovoda ganula riječima o suprugu: Jednom rečenicom rekla je sve
Oružje su joj bile duge noge i opasni bokovi: Ovako danas izgleda fatalna Bondova zavodnica
Kris Jenner, jesi li to ti? Nakon estetskog zahvata na licu, mnogi je ne prepoznaju
Legendarni glazbenik kod pape Lava XIV. stigao u trenirci s kapuljačom preko glave