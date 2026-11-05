Jelica iznenadila Anđelka: Muči li ju krivnja zbog raskida zaruka i poljupca?

Anđelko preuzeo krivnju
Iako i jedan i drugi znaju da Jeličino srce zapravo pripada Jakovu Vukasu, ona je odlučila doći i iskreno razgovarati s Anđelkom. Čini se kao da joj je duboko žao što je on nesebično preuzeo inicijativu i pred svima ispao glavni krivac za raskid njihovih zaruka i raspad veze. Njegov potez zaštitio ju je od osude, ali je u njoj probudio osjećaj krivnje zbog načina na koji ga je povrijedila.
Neočekivani poljubac
Tijekom njihovog susreta, Jelica mu je priznala kako i dalje ne može vjerovati da ju je neki dan onako naglo i iznenada odlučio poljubiti.
"Oprosti za prošli put, bio sam grub malo", rekao je Anđelko.
"Nisi me smio onako na prepad poljubiti, to se tako ne radi Anđelko", prigovorila je Jelica.
"Neće se ponovit, obećajem", zakleo se Anđelko.
Njegov neočekivani potez potpuno ju je izbacio iz ravnoteže, a gledateljima pokazao da strasti između njih dvoje možda ipak nisu do kraja ugašene. Iako još uvijek pati za Jakovom, vidljivo je da ju je Anđelkova iskrena emocija natjerala na razmišljanje.
Pitanja bez odgovora
Sada se otvara potpuno novo poglavlje u njihovom odnosu. Znači li Jeličina grižnja savjesti da je malo popustila prema Anđelku i hoće li se na kraju ipak zaljubiti u njega? S druge strane, ostaje za vidjeti je li Anđelko, nakon što se žrtvovao za nju i doživio javno odbijanje, sada postao ravnodušan ili još uvijek potajno gaji nadu za njihovu zajedničku budućnost.
Anđelko je za nju već jednom preuzeo krivnju i podnio poniženje, no ostaje pitanje koliko je još spreman čekati. Hoće li Jelica napokon shvatiti što osjeća prema njemu?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.