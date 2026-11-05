Jelica iznenadila Anđelka: Muči li ju krivnja zbog raskida zaruka i poljupca?

Iako i jedan i drugi znaju da Jeličino srce zapravo pripada Jakovu Vukasu, ona je odlučila doći i iskreno razgovarati s Anđelkom. Čini se kao da joj je duboko žao što je on nesebično preuzeo inicijativu i pred svima ispao glavni krivac za raskid njihovih zaruka i raspad veze. Njegov potez zaštitio ju je od osude, ali je u njoj probudio osjećaj krivnje zbog načina na koji ga je povrijedila.

Tijekom njihovog susreta, Jelica mu je priznala kako i dalje ne može vjerovati da ju je neki dan onako naglo i iznenada odlučio poljubiti.

"Oprosti za prošli put, bio sam grub malo", rekao je Anđelko.

"Nisi me smio onako na prepad poljubiti, to se tako ne radi Anđelko", prigovorila je Jelica.

"Neće se ponovit, obećajem", zakleo se Anđelko.