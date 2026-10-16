Jelica priznala babi Ljubi da voli drugoga! Hoće li njezin tajni plan uspjeti?

Svi smo barem jednom u životu tražili savršen izgovor za izlazak iz kuće kada to nije bilo po volji našim roditeljima. U najnovijem zapletu, Jelica se našla u pravoj nevolji nakon što je njen spoj s Anđelkom prošao neslavno. Kako bi pobjegla onome koga stvarno voli, morala je smisliti poprilično oprezan plan

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Brzi povratak sa spoja

Nakon što se vratila iz kratke šetnje s Anđelkom, Jelicu su kod kuće dočekala unakrsna ispitivanja. Zdravko i Anka, očito razočarani što se romansa nije razvila kako su priželjkivali, odmah su krenuli s pitanjima. Nije im bilo jasno zašto su se tako brzo vratili i je li Anđelko bio bezobrazan. Jelica se pokušavala obraniti tvrdeći da je on pristojan momak, no njezina obitelj nije odustajala od analize svakog koraka. Dok su oni brinuli o tome da će Anđelka preoteti neka druga seoska djevojka, Jelica je u glavi već imala potpuno drugačiji scenarij za svoju noć.

Babičin tečaj za primalje

Prava prilika za spas pojavila se kada se u razgovor umiješala baba Ljube koja je uvijek spremna za najnovije tračeve. Upozorila je Jelicu da mora ozbiljno shvatiti ulogu primalje jer bi jedna mještanka mogla roditi svaki čas, a snalažljiva Jelica to je odmah iskoristila i ponudila se da prespava kod nje kako bi bila spremna za iznenadnu noćnu akciju.

icon-expand icon-close icon-close Jelica i Anđelko, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubavna tajna