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Divlje pčele

Jelica priznala babi Ljubi da voli drugoga! Hoće li njezin tajni plan uspjeti?

Svi smo barem jednom u životu tražili savršen izgovor za izlazak iz kuće kada to nije bilo po volji našim roditeljima. U najnovijem zapletu, Jelica se našla u pravoj nevolji nakon što je njen spoj s Anđelkom prošao neslavno. Kako bi pobjegla onome koga stvarno voli, morala je smisliti poprilično oprezan plan

RTL
16.10.2026 17:00

Brzi povratak sa spoja

Nakon što se vratila iz kratke šetnje s Anđelkom, Jelicu su kod kuće dočekala unakrsna ispitivanja. Zdravko i Anka, očito razočarani što se romansa nije razvila kako su priželjkivali, odmah su krenuli s pitanjima. Nije im bilo jasno zašto su se tako brzo vratili i je li Anđelko bio bezobrazan.

Jelica se pokušavala obraniti tvrdeći da je on pristojan momak, no njezina obitelj nije odustajala od analize svakog koraka. Dok su oni brinuli o tome da će Anđelka preoteti neka druga seoska djevojka, Jelica je u glavi već imala potpuno drugačiji scenarij za svoju noć.

Babičin tečaj za primalje

Prava prilika za spas pojavila se kada se u razgovor umiješala baba Ljube koja je uvijek spremna za najnovije tračeve. Upozorila je Jelicu da mora ozbiljno shvatiti ulogu primalje jer bi jedna mještanka mogla roditi svaki čas, a snalažljiva Jelica to je odmah iskoristila i ponudila se da prespava kod nje kako bi bila spremna za iznenadnu noćnu akciju.

Jelica i Anđelko, Divlje pčele
Jelica i Anđelko, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubavna tajna

No, prevariti babu Ljubu nije tako lako kao što se čini na prvi pogled. Čim su ostale same, iskusna Ljube odmah je shvatila da tuđi trudovi i porođaj nisu pravi razlog Jeličinog dolaska. Jelica je napokon priznala pravu istinu, otkrivši da s Anđelkom ne želi imati apsolutno ništa jer je preko ušiju zaljubljena u drugoga.

Bez previše okolišanja zamolila je babu da joj pomogne prikriti tragove, naglasivši kako hitno mora otići negdje večeras prije nego bude prekasno. Iako joj se povjerila o novoj ljubavi, mudro je prešutjela njegovo ime, pa baba Ljube uopće ne zna da je taj tajanstveni cilj njezina noćnog izleta zapravo Jakov.

Ostaje za vidjeti hoće li Jeličin riskantni izlazak proći ispod radara.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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