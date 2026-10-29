Jelica priznala da se ne želi udati za Anđelka

Prava drama počela je kada je Jelica pred svima za stolom iznenada izjavila: "Ja se neću udati za Anđelka."

Iako je ona zapravo bila kriva za prekid jer je potajno zaljubljena u Jakova, situacija se naglo preokrenula na potpuno neočekivan način.

Anđelko je džentlmenski preuzeo svu krivnju na sebe kako bi je zaštitio. "Ja sam se predomislio. Žao mi je i sram me", izjavio je mladi milicajac, ostavivši Jelicu u potpunom šoku jer uopće nije očekivala takav potez s njegove strane kad je sva krivnja zapravo bila njezina.

Nakon saznanja novih detalja, uslijedila je burna reakcija njezinog oca Zdravka koji je bio uvjeren da je Anđelko glavni krivac za sramotu. "Osramotio si nas pred cijelim mjestom", ljutito je poručio Zdravko, ne skrivajući svoje ogromno razočaranje.