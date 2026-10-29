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Divlje pčele

Jelica priznala da se ne želi udati za Anđelka

Zajednička večera kod obitelji Šušnjara, na koju su bili pozvani Anđelko i Ranko Badurina, pretvorila se u pravi skandal. Umjesto proslave i planiranja vjenčanja, na površinu su isplivale šokantne odluke koje su uzdrmale sve prisutne

RTL.hr
29.10.2026 17:00

Šokantno priznanje

Prava drama počela je kada je Jelica pred svima za stolom iznenada izjavila: "Ja se neću udati za Anđelka."

Iako je ona zapravo bila kriva za prekid jer je potajno zaljubljena u Jakova, situacija se naglo preokrenula na potpuno neočekivan način.

Anđelko je džentlmenski preuzeo svu krivnju na sebe kako bi je zaštitio. "Ja sam se predomislio. Žao mi je i sram me", izjavio je mladi milicajac, ostavivši Jelicu u potpunom šoku jer uopće nije očekivala takav potez s njegove strane kad je sva krivnja zapravo bila njezina.

Nakon saznanja novih detalja, uslijedila je burna reakcija njezinog oca Zdravka koji je bio uvjeren da je Anđelko glavni krivac za sramotu. "Osramotio si nas pred cijelim mjestom", ljutito je poručio Zdravko, ne skrivajući svoje ogromno razočaranje.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Ranko Badurina, koji jako dobro zna da njegov unuk nije kriv, pokušao ga je odgovoriti od preuzimanja krivnje govoreći mu da to ne mora raditi. No Anđelko je ostao pri svojoj odluci, što je rezultiralo time da ih je bijesni Zdravko na kraju doslovno potjerao iz kuće poručivši im da ih više ne može ni gledati.

Antin povratak

Kao da cijela situacija s prekinutim zarukama nije bila dovoljna, večeru je obilježila još jedna važna vijest, a to je da se Ante Vukas vratio kući kako bi se napokon branio iz kućnog pritvora.

Zdravko, Divlje pčele
Zdravko, Divlje pčele FOTO: RTL

Unatoč izgovorenim teškim riječima i prilično napetoj situaciji, stvari u Vrilu sada dobivaju sasvim novu dimenziju. Gledatelji se s razlogom pitaju hoće li istina o Jeličinim osjećajima prema Jakovu ipak izaći na vidjelo.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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