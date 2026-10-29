Jelica priznala da se ne želi udati za Anđelka

Šokantno priznanje
Prava drama počela je kada je Jelica pred svima za stolom iznenada izjavila: "Ja se neću udati za Anđelka."
Iako je ona zapravo bila kriva za prekid jer je potajno zaljubljena u Jakova, situacija se naglo preokrenula na potpuno neočekivan način.
Anđelko je džentlmenski preuzeo svu krivnju na sebe kako bi je zaštitio. "Ja sam se predomislio. Žao mi je i sram me", izjavio je mladi milicajac, ostavivši Jelicu u potpunom šoku jer uopće nije očekivala takav potez s njegove strane kad je sva krivnja zapravo bila njezina.
Nakon saznanja novih detalja, uslijedila je burna reakcija njezinog oca Zdravka koji je bio uvjeren da je Anđelko glavni krivac za sramotu. "Osramotio si nas pred cijelim mjestom", ljutito je poručio Zdravko, ne skrivajući svoje ogromno razočaranje.
Ranko Badurina, koji jako dobro zna da njegov unuk nije kriv, pokušao ga je odgovoriti od preuzimanja krivnje govoreći mu da to ne mora raditi. No Anđelko je ostao pri svojoj odluci, što je rezultiralo time da ih je bijesni Zdravko na kraju doslovno potjerao iz kuće poručivši im da ih više ne može ni gledati.
Antin povratak
Kao da cijela situacija s prekinutim zarukama nije bila dovoljna, večeru je obilježila još jedna važna vijest, a to je da se Ante Vukas vratio kući kako bi se napokon branio iz kućnog pritvora.
Unatoč izgovorenim teškim riječima i prilično napetoj situaciji, stvari u Vrilu sada dobivaju sasvim novu dimenziju. Gledatelji se s razlogom pitaju hoće li istina o Jeličinim osjećajima prema Jakovu ipak izaći na vidjelo.
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