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Divlje pčele

Jelica sve teže skriva osjećaje prema Jakovu: Ovim citatom pokušala mu je nešto poručiti?

Jelica očito ne skriva svoje simpatije prema Jakovu Vukasu, mladom seoskom učitelju. Njezin dolazak u školu s posuđenom knjigom otkrio je romantičnu stranu njezine osobnosti i potaknuo emotivan razgovor

RTL
07.10.2026 20:20

Susret nakon nastave

Nakon što je Jakov raspustio djecu i završio školski dan, Jelica je iskoristila idealan trenutak za razgovor nasamo. Došla mu je vratiti knjigu koju joj je posudio, napomenuvši kako ju je pažljivo proučavala. Iako Jakov prvo pomislio da je promatra isključivo kroz prizmu književnosti, njezina je pažnja bila usmjerena na nježnije teme.

Učitelj je naglasio kako to djelo "ne govori samo o ljubavi, već i o podjeli u društvu". S druge strane, Jelica je iskreno priznala da je knjiga "predivna, iako mračna" te je dodala da joj se "ipak najviše svidio taj ljubavni dio", ne skrivajući pritom svoje prave osjećaje.

Orkanski visovi i skrivene poruke

U njihovom razgovoru o slavnom romanu "Orkanski visovi", Jelica je jasno dala do znanja da joj se najviše svidio upravo ljubavni dio priče. Kako bi mu dočarala koliko su je stranice dirnule, odlučila je pred njim naglas pročitati najemotivniji trenutak.

"Ti si meni više nego što sam ja sebi, da sve nestane, a on ostane, ja bi dalje postojala. Eto, taj dio mi se svidio, taj citat."

Hoće li Jakov prepoznati da ovi snažni citati možda kriju sasvim stvarnu poruku i poziv na ljubav, pokazat će vrijeme.

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