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Divlje pčele

Jelica ubacila pismo u Jakovljevu jaknu, Zdravko Šušnjara saznao istinu

Nakon naizgled mirnog posjeta Ivici i Karmeli, otkriva se da je Jelica tajno ubacila poruku u Jakovljevu jaknu, što dovodi do žestoke svađe po povratku kući

RTL.hr
10.11.2026 21:30

Neočekivani obrat kod Ivice i Karmele

Obitelj Šušnjara stigla je u posjet Ivici i Karmeli kako bi provjerili kako se drže i malo popričali. Ugodno druženje prekinuo je iznenadni dolazak Jakova, koji je sve prisutne ugodno iznenadio. Dok su se svi već polako pripremali za odlazak, razgovor je skrenuo na svakodnevne seoske probleme.

Zdravko Šušnjara iskoristio je priliku da se obrati Jakovu oko situacije u školi, naglašavajući da ga djeca željno iščekuju. "Nego, šta da kažem roditeljima kad ćeš se vratiti na nastavu? Ne more te Ranko mijenjati cijelu vječnost, po cijele dane dici priča priče o pomorskim bitkama u staroj Grčkoj", požalio mu se Zdravko.

Tajanstveni potez na odlasku

Dok su se pozdravljali s domaćinima i kretali prema izlazu, dogodio se trenutak koji je zauvijek promijenio dinamiku večeri. U strci oko odlaska, Jelica je iskoristila nepažnju prisutnih i brzo ubacila tajanstvenu poruku u Jakovljevu jaknu.

Ono što je trebala biti mala, skrivena gesta njene naklonosti, nije prošlo nezapaženo. Zdravko je krajičkom oka uspio uhvatiti njen potez, što je odmah probudilo sumnju i bijes u njemu, iako je odlučio prešutjeti sve dok ne dođu doma.

Jelica i Zdravko Šušnjara, Divlje pčele
Jelica i Zdravko Šušnjara, Divlje pčele FOTO: RTL

Žestoka svađa i priznanje

Čim su zatvorili vrata svoje kuće, Zdravko se obrušio na Jelicu, tražeći objašnjenje za ono što je vidio. Njegov bijes eskalirao je u tešku obiteljsku svađu u kojoj su pale teške riječi. "Zašto si mu gurala poruku u džepu?", urlao je otac tražeći istinu.

Vidno potresena, Jelica je kroz suze pokušala zaštititi Jakova od očeve ljutnje, priznajući svoje prave osjećaje. "Nije on ništa kriv. Ja njega volim, samo ja njega. On nema veze s tim, on voli samo Katarinu", slomila se pred obitelji.

Anđelko i Jelica, Divlje pčele
Anđelko i Jelica, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li se strasti u obitelji Šušnjara smiriti i kako će se sada daljnja situacija razvijati? Hoće li obitelj Šušnjara saznati da Anđelko ipak nije bio kriv za sve što se dogodilo između njega i Jelice? 

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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