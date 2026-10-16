Jelica voli drugoga, ali Anđelko ne odustaje! Hoće li njihov lažni spoj ikada prerasti u nešto više?

Pripreme za spoj nisu prošle bez stresa i kućanskih napetosti. Anka je preuzela inicijativu oko Jeličinog izgleda, prigovarajući joj na odabiru suknje i inzistirajući da se djevojka malo ljepše sredi za prvi izlazak s momkom.

Jelica, vidno nezadovoljna pritiskom, zaprijetila je da će sve otkazati ako je ne puste na miru. Anđelkov dolazak prekinuo je napetost, a par se ubrzo zaputio u šetnju koja je, prema njihovom dogovoru, trebala biti samo formalnost.

Šetnja je započela u tišini i neugodnoj atmosferi, uz Jeličina neprestana pitanja o tome koliko je sati. Pokušaji razgovora o vremenu brzo su propali, no led je probijen kada su se dotaknuli ozbiljnijih tema i vlastitih životnih odabira.

Anđelko je izravno upitao Jelicu zašto želi biti primalja, na što mu je ona priznala da voli djecu, ali i da sama ta ljubav nije dovoljna. Zatim je ona njega upitala zašto je odlučio postati milicajac i provoditi dane u uniformi.