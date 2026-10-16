Jelica voli drugoga, ali Anđelko ne odustaje! Hoće li njihov lažni spoj ikada prerasti u nešto više?

Nelagodan početak i Ankin pritisak
Pripreme za spoj nisu prošle bez stresa i kućanskih napetosti. Anka je preuzela inicijativu oko Jeličinog izgleda, prigovarajući joj na odabiru suknje i inzistirajući da se djevojka malo ljepše sredi za prvi izlazak s momkom.
Jelica, vidno nezadovoljna pritiskom, zaprijetila je da će sve otkazati ako je ne puste na miru. Anđelkov dolazak prekinuo je napetost, a par se ubrzo zaputio u šetnju koja je, prema njihovom dogovoru, trebala biti samo formalnost.
Šetnja je započela u tišini i neugodnoj atmosferi, uz Jeličina neprestana pitanja o tome koliko je sati. Pokušaji razgovora o vremenu brzo su propali, no led je probijen kada su se dotaknuli ozbiljnijih tema i vlastitih životnih odabira.
Anđelko je izravno upitao Jelicu zašto želi biti primalja, na što mu je ona priznala da voli djecu, ali i da sama ta ljubav nije dovoljna. Zatim je ona njega upitala zašto je odlučio postati milicajac i provoditi dane u uniformi.
"Htio sam štititi slabije od sebe i pomoći ljudima kojima najviše treba pomoć", odgovorio je Anđelko sasvim iskreno. Priznao je kako to možda zvuči glupo, ali da njemu ima veliko značenje, iako se njegov svakodnevni posao često svodi na rješavanje manjih seoskih problema i potjeru za kokošarima.
Neuzvraćeni osjećaji i nova nada
Kada je Jelica predložila povratak kući kako bi uvjerili selo da su se posvađali, Anđelko je shvatio da ona zaista voli drugoga muškarca. Iako je odbila otkriti o kome je riječ, zatraživši da se drži dogovora, Anđelko je pokazao da ne odustaje lako od djevojke koja mu se sviđa. Odbivši lagati za nju, suptilno ju je pozvao na još jednu šetnju, potajno se nadajući da će se Jelica možda predomisliti i dati mu pravu priliku.
Iako je Jelica trenutačno sigurna u svoje osjećaje prema Jakovu Vukasu, Anđelkova upornost ostavlja vrata otvorenima.
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