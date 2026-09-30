Jerko traži istinu o ubojstvu, Ranko uzvraća rečenicom: 'Meni je dosta smrti za tri života'

Ranko i Ljube riješavaju se stvari iz Tominog ureda. U Vrilu je danima turobna atmosfera, ispunjena bolom, tugom i očajem. Sve više ljudi napušta mjesto ili umire. Svoju podršku došao je pružiti i Jerko Sikirica, no uz sumnju da je netko drugi odgovoran za smrt Domazeta.

Napetost je dosegla vrhunac kada je Jerko izravno upitao Ranka je li on odgovoran za ubojstvo te je li napokon saznao tko je zapravo ubio Franu. Ranko je na te teške optužbe i propitkivanja reagirao ravnodušno, jasno dajući do znanja koliko su ga nedavni događaji iscrpili.

Umjesto burne reakcije, Ranko je pružio odgovor koji savršeno opisuje stanje u kojem se nalazi. Na izravno pitanje je li on počinio zločin, Ranko je kratko i jasno odgovorio negativno. No, ono što je uslijedilo otkrilo je pravu dubinu njegove traume.