Divlje pčele

Jeste li i vi već počeli odbrojavanje? Ana Marija Veselčić iz 'Divljih pčela' objavila simpatičan ljetni video i poručila: 'Još 90 dana...'

Glumica Ana Marija Veselčić, koju gledatelji 'Divljih pčela' prate u ulozi Katarine, ponovno je pokazala da ima isti humor kao i publika i da zna točno što nam svima prolazi kroz glavu

RTL.hr
03.03.2026 12:30

Na društvenim mrežama Ana Marija Veselčić, glumica iz serije 'Divlje pčele', objavila je šaljivi video sebe u bazenu, uz opis koji je odmah postao hit: 

"Još 90 dana i bakica ide na odmor."

U videu Ana Marija uživa u vodi, s crvenom kapicom i sunčanim naočalama, potpuno opuštena kao da odbrojava dane do ljeta zajedno s ostatkom Hrvatske. Upravo ta autoironija i simpatična dosjetka o bakici osvojile su pratitelje.

Jer budimo realni, tko trenutno ne odbrojava dane do godišnjeg?

Ana Marija Veselčić
Ana Marija Veselčić FOTO: Instagram

Kolegica nije ostala ravnodušna

U komentarima se javila i Margarita Mladinić, koja u seriji glumi Terezu, ostavivši kratku, ali jasnu poruku: "Ikona."

Jedna riječ, ali dovoljno da potvrdi ono što fanovi već misle, Ana Marija je definitivno kraljica spontanih, zabavnih objava. Ako je suditi po ovom videu, "bakica" je spremna za odmor, a mi ćemo očito zajedno s njom odbrojavati.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

