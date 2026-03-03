Jeste li i vi već počeli odbrojavanje? Ana Marija Veselčić iz 'Divljih pčela' objavila simpatičan ljetni video i poručila: 'Još 90 dana...'

Na društvenim mrežama Ana Marija Veselčić, glumica iz serije 'Divlje pčele', objavila je šaljivi video sebe u bazenu, uz opis koji je odmah postao hit:

"Još 90 dana i bakica ide na odmor."

U videu Ana Marija uživa u vodi, s crvenom kapicom i sunčanim naočalama, potpuno opuštena kao da odbrojava dane do ljeta zajedno s ostatkom Hrvatske. Upravo ta autoironija i simpatična dosjetka o bakici osvojile su pratitelje.

Jer budimo realni, tko trenutno ne odbrojava dane do godišnjeg?