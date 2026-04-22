Divlje pčele

Jeste li očekivali ovakvu reakciju? Zora priznala Đordanu da je trudna

Njegova nastojanja da izgradi zajedničku budućnost srušila su se u jednom trenutku, no pravi šok tek je trebao uslijediti. Razlog zbog kojeg Zora odbija brak nije nedostatak ljubavi, već tajna koju više nije mogla čuvati

22.04.2026 21:00

U 'Divljim pčelama' dogodio se jedan od emotivnijih trenutaka dosad - Zora je Đordanu priznala da je trudna. I dok bi mnogi očekivali burnu reakciju i potpuni slom, situacija je otišla u nešto drugačijem smjeru, ostavljajući prostor za pitanje, ima li za njih ipak nade?

"Ne mogu se udati ni za tebe ni za nikog drugog"

Sve je počelo napetim susretom u kojem je Đordano tražio odgovore, ali umjesto smirivanja situacije, Zora mu je rekla istinu koja ga je zatekla.

"Pogledaj me, molim te... Je li ti sad jasno? Ne mogu se udati ni za tebe ni za nikog drugog."

Time je jasno dala do znanja da nešto ozbiljno stoji iza njezine odluke, a Đordano je ostao bez pravog odgovora na pitanje zašto.

Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Čije je dijete?"

Pravi šok uslijedio je kada je Zora otkrila da je trudna. Đordanova prva reakcija bila je zbunjenost i sumnja, ali ne i potpuni gubitak kontrole.

"Čije je dite?"

Pokušavao je razumjeti situaciju, postavljajući pitanja koja su pokazivala koliko ga je vijest pogodila:

"Čekaj, ti misliš bez muža roditi, odgojiti dijete? Tko je taj što ti je okrenuo leđa?"

Ipak, unatoč svemu, Zora je ostala pri svom stavu i odbila otkriti više:

"Rekla sam ti da me ne pitaš to."

Đordano, Divlje pčele FOTO: RTL

Težina odluke i tračak razumijevanja

U trenucima kada se činilo da se sve raspada, Zora je priznala koliko je situacija izmakla kontroli:

"Sve je otišlo naopako. Ja tu više nemam izbora nikakvog."

Dodala je i koliko se osjeća odbačeno:

"Ja sam ti kao od kuge."

No upravo u tim trenucima dolazi do neočekivanog obrata – Đordano, iako povrijeđen, ne reagira potpuno hladno niti je odbacuje. Umjesto toga, ostaje prisutan, pokušava shvatiti i ne zatvara vrata u potpunosti.

Zora i Đordano, Divlje pčele FOTO: RTL

Ima li za njih još nade?

Iako je njihov odnos prošao kroz snažan udarac, Đordanova reakcija nije bila onakva kakvu bi mnogi očekivali. Upravo zato ostaje otvoreno pitanje - je li ovo kraj njihove priče ili tek početak nečeg drugačijeg? 

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

