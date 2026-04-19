Jeste li znali što znači prezime Domazet? Tomin lik savršeno se uklapa u staru predaju

Značenje prezimena, ali i njegovo podrijetlo iz Cetinske krajine, savršeno se uklapa u priču lika Tome Domazeta u seriji 'Divlje pčele'

Dok se radnja serije 'Divlje pčele' sve više zapliće, gledatelji počinju povezivati i one detalje koji na prvi pogled djeluju nevažno, poput prezimena likova. Posebno se istaknulo prezime Toma Domazet, koje nosi zanimljivo tradicionalno značenje, ali i snažnu regionalnu poveznicu s mjestom radnje.

Značenje koje otkriva više nego što se čini

Prema podacima s portala Acta Croatica, prezime Domazet potječe od nadimka za muškarca koji se priženio u ženinu kuću odnosno "zeta" koji dolazi živjeti u tuđi dom. Drugim riječima, riječ je o osobi koja ulazi u tuđu obitelj i postaje dio njezina prostora, što daje potpuno novo značenje Tominom položaju u seriji.

Cetinska krajina kao ključna poveznica

Zanimljivo je da su Domazeti u Hrvatskoj najčešće povezani upravo s područjem Cetinske krajine, posebno Sinja i okolice. Kako je i radnja serije smještena u dalmatinsko zaleđe koje snažno podsjeća na taj prostor, ova podudarnost dodatno pojačava dojam da ništa nije slučajno, čak ni prezime lika.

Toma između dvije kuće

Toma u Vrilo dolazi kao stranac i smješta se kao podstanar kod Ranka Badurine, no njegov odnos s Katarinom sve ga više veže uz kuću sestara Runje. Time simbolički postaje upravo ono što njegovo prezime sugerira, čovjek koji ulazi u tuđu kuću i postupno postaje dio njezina svijeta.

Slučajnost ili pažljivo osmišljen detalj?