Jeste li znali što znači prezime Domazet? Tomin lik savršeno se uklapa u staru predaju

Dok se radnja serije 'Divlje pčele' sve više zapliće, gledatelji počinju povezivati i one detalje koji na prvi pogled djeluju nevažno, poput prezimena likova. Posebno se istaknulo prezime Toma Domazet, koje nosi zanimljivo tradicionalno značenje, ali i snažnu regionalnu poveznicu s mjestom radnje.
Značenje koje otkriva više nego što se čini
Prema podacima s portala Acta Croatica, prezime Domazet potječe od nadimka za muškarca koji se priženio u ženinu kuću odnosno "zeta" koji dolazi živjeti u tuđi dom.
Drugim riječima, riječ je o osobi koja ulazi u tuđu obitelj i postaje dio njezina prostora, što daje potpuno novo značenje Tominom položaju u seriji.
Cetinska krajina kao ključna poveznica
Zanimljivo je da su Domazeti u Hrvatskoj najčešće povezani upravo s područjem Cetinske krajine, posebno Sinja i okolice.
Kako je i radnja serije smještena u dalmatinsko zaleđe koje snažno podsjeća na taj prostor, ova podudarnost dodatno pojačava dojam da ništa nije slučajno, čak ni prezime lika.
Toma između dvije kuće
Toma u Vrilo dolazi kao stranac i smješta se kao podstanar kod Ranka Badurine, no njegov odnos s Katarinom sve ga više veže uz kuću sestara Runje.
Time simbolički postaje upravo ono što njegovo prezime sugerira, čovjek koji ulazi u tuđu kuću i postupno postaje dio njezina svijeta.
Slučajnost ili pažljivo osmišljen detalj?
U serijama poput 'Divljih pčela' ovakve podudarnosti rijetko su slučajne.
Značenje prezimena, njegova povezanost s Cetinskom krajinom i Tomin razvoj u priči otvaraju pitanje - je li sve to unaprijed osmišljena simbolika ili tek zanimljiva koincidencija?
Kako god bilo, jedno je sigurno, Toma Domazet već sada živi priču koja se savršeno uklapa u značenje njegova imena
