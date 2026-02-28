Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Jesu li sestre Runje naučile lekciju? Sve su žrtvovale zbog ljubavi

Ljubav je u životima sestara Runje uvijek bila jača od razuma. Katarina, Zora i Cvita donosile su odluke srcem, često zanemarujući znakove upozorenja. I svaki put kad su vjerovale da će upravo njihova priča završiti drugačije, stvarnost ih je prizemljila

RTL.hr
28.02.2026 22:00

Jesu li sada, nakon svega, napokon naučile lekciju?

Katarina: Ljubav koja nije do kraja uzvraćena

Katarinina priča s Jakovom bila je njezina prva, velika i strpljivo čekana ljubav u seriji 'Divlje pčele'. Čekala ga je godinama, vjerovala da će se vratiti i da će njihova priča dobiti priliku kakvu zaslužuje. No Jakov se vratio, ali ne sam. Došao je sa suprugom Teodorom, noseći sa sobom novi život i nove obveze.

Katarina i Jakov, Divlje pčele
Katarina i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Taj povratak zauvijek je promijenio Katarinu. Iako je pokušala krenuti dalje s Tomom, mnogi su primijetili da dio nje nikada nije do kraja zatvorio poglavlje s Jakovom. Toma joj je ponudio sigurnost i stabilnost, ali Jakov je bio emocija, mladost i neispunjeni san.

Je li njezina smirenost nakon Tomina nestanka znak zrelosti ili dokaz da srce nikada nije bilo potpuno predano?

Katarina i Toma, Divlje pčele
Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora: Ljubav kao igra moći i posljedica

Za razliku od Katarine, Zora nikada nije skrivala svoju strast. Njezin odnos s Nikolom bio je nabijen emocijama, ali i manipulacijom s obje strane. Zora je znala povlačiti poteze koji su joj davali kontrolu, ali je istovremeno često upadala u odnose u kojima je i sama bila iskorištena.

Zora i Nikola, Divlje pčele
Zora i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Pojava Jasmina dodatno je zakomplicirala situaciju. U njezinoj priči ljubav se često miješala s dokazivanjem, potrebom da osjeti pažnju od muškaraca, ali i strahom da će opet biti ona koja je ostavljena.

Zora je možda najviše riskirala zbog emocija, ali i najviše naučila o cijeni takvih izbora. Pitanje je samo hoće li idući put prepoznati znakove na vrijeme?

Jasmin i Zora, Divlje pčele
Jasmin i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita: Ljubav zbog koje je trebala promijeniti cijeli svijet

Cvita je u Nikoli vidjela nešto drugačije. Njegove ambicije, snovi o odlasku, želja da napusti Vrilo i promijeni život činili su se kao prilika za novi početak. Bila je spremna stati uz njega, čak i kad je to značilo sukob s obitelji i sigurnošću koju poznaje.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

No Nikola je istovremeno bio rastrgan između bijega i odgovornosti. Cvita se našla u ulozi osobe koja mora balansirati između njegove frustracije i stvarnosti. Umjesto romantičnog bijega u bolji svijet, suočila se s pritiskom i nesigurnošću.

Cvita je možda najtiša od sestara, ali njezina spremnost da napusti sve zbog ljubavi pokazuje koliko je duboko vjerovala u tu priču.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Obrazac koji se ponavlja

Kod sve tri sestre ponavlja se ista nit, ljubav kao pokretač svega, pa i onda kad razum govori suprotno. Katarina je čekala Jakova i izgubila sigurnost, Zora je ulazila u odnose bez kočnice, a Cvita je bila spremna promijeniti život zbog Nikole.

Sve su izgubile barem dio sebe zbog muškaraca koje su voljele.

No možda najveća promjena nije u njihovim partnerima, nego u njima samima. Danas su opreznije, svjesnije i manje sklone iluzijama. Ali pitanje ostaje, hoće li sljedeći put zaista izabrati drugačije ili će opet vjerovati da će baš njihova ljubav biti iznimka?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

sestre runje divlje pčele cvita divlje pčele katarina divlje pčele zora divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Badurina hvata Domazeta na djelu! Hoće li konačno doznati istinu o svome sinu?

ANKETA Luce i Krsto u 'Divljim pčelama' opet zajedno? Gledatelji odlučuju!

Nikola želi otići zauvijek! Bijeg iz Vrila čini se kao jedini izlaz

Toma suočio Ranka s prošlošću, ali prava istina o Frani Badurini još je mračnija

Preslatki trenutak sa seta! Zora iz 'Divljih pčela' pozirala s kozicom i osvojila sve

Mirjana iz serije 'Divlje pčele' je neutješna nakon što su je dvojica muškaraca koje voli slomila u istom danu