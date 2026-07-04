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Divlje pčele

Jesu li u rodu? Glumica Antonija Julija Blaće za RTL.hr progovorila o slavnoj imenjakinji: 'Iz istog smo mjesta, a malo je Blaća...'

Mlada glumica Antonija Julija Blaće, koju je publika zavoljela kao dobrodušnu Lucu u popularnoj seriji 'Divlje pčele', nedavno je gostovala u podcastu 'Spill The Tea'. Iako je razgovor bio usmjeren na uspjeh serije i njezine buduće projekte, glumica je otkrila i jedan zabavan, ali i zbunjujući aspekt svog života - dijeljenje imena i prezimena s jednom od najpoznatijih hrvatskih televizijskih voditeljica, Antonijom Blaće

RTL.hr
04.07.2026 09:00

Glumica Antonija Julija Blaće u podcastu 'Spill The Tea' je priznala da je svjesna čestih zabuna te da čak i sama ponekad provjerava što se o njoj piše na internetu, dijelom upravo zbog svoje slavne imenjakinje voditeljice Antonije Blaće.

Zabuna koja i nju samu tjera na Google

"Googlam se, da, i jesam, čisto da vidim što iskoči, pogotovo jer imam kolegicu istog imena i prezimena", rekla je glumica kroz smijeh. Glumica tu misli na RTL-ovu voditelju Antoniju Blaće. 

Antonija Julija Blaće, Spill The Tea
Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

'Više se nju pita, mene samo pitaju jesmo li u rodu'

Glumica vjeruje kako voditeljica čak dobiva i više pitanja vezanih uz glumu nego što ona sama dobiva o vođenju emisija. Ispričala je i anegdotu koja to potvrđuje.

"Mislim da je njoj došlo više pitanja, bilo je adresirano njoj. Znam da sam igrala predstavu u kazalištu, igrali smo u Karlovcu, i onda je netko negdje vidio najavu", započela je Antonija Julija. "Ona se pitala 'otkad ti kao glumiš', odnosno oni su nju pitali, a ona je rekla 'pa ne, ne glumim'. Onda je ona više bila u čudu, kao, sad se ljudi zbunjuju, što se događa", prepričala je glumica.

Antonija Blaće, Antonija Julija Blaće, Spill The Tea
Antonija Blaće, Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Dodala je kako nju samu ljudi ne pitaju o voditeljskim angažmanima, već ih zanima nešto drugo. "Više se nju pita, mene samo pitaju jesmo li u rodu", otkrila je.

Poveznica ipak postoji

Na to ključno pitanje, glumica je dala odgovor koji ostavlja prostor za nagađanje, ali i otkriva zanimljivu poveznicu između dviju uspješnih žena.

"Ja mislim da zapravo ne znam, ali iz istog smo mjesta, a malo je Blaća", izjavila je, potvrdivši da obje potječu iz šibenskog kraja. Iako nije sigurna postoji li među njima rodbinska veza, geografsko podrijetlo svakako im je zajedničko.

Antonija Julija Blaće, Spill The Tea
Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Dok se zabune vjerojatno nastavljaju, Antonija Julija Blaće uspješno gradi vlastiti put. Publika s nestrpljenjem iščekuje drugu sezonu 'Divljih pčela', a njezina uloga Luce već joj je osigurala prepoznatljivost, neovisno o slavnoj imenjakinji.

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