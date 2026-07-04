Jesu li u rodu? Glumica Antonija Julija Blaće za RTL.hr progovorila o slavnoj imenjakinji: 'Iz istog smo mjesta, a malo je Blaća...'

Glumica Antonija Julija Blaće u podcastu 'Spill The Tea' je priznala da je svjesna čestih zabuna te da čak i sama ponekad provjerava što se o njoj piše na internetu, dijelom upravo zbog svoje slavne imenjakinje voditeljice Antonije Blaće .

"Googlam se, da, i jesam, čisto da vidim što iskoči, pogotovo jer imam kolegicu istog imena i prezimena", rekla je glumica kroz smijeh. Glumica tu misli na RTL-ovu voditelju Antoniju Blaće.

Glumica vjeruje kako voditeljica čak dobiva i više pitanja vezanih uz glumu nego što ona sama dobiva o vođenju emisija. Ispričala je i anegdotu koja to potvrđuje.

"Mislim da je njoj došlo više pitanja, bilo je adresirano njoj. Znam da sam igrala predstavu u kazalištu, igrali smo u Karlovcu, i onda je netko negdje vidio najavu", započela je Antonija Julija. "Ona se pitala 'otkad ti kao glumiš', odnosno oni su nju pitali, a ona je rekla 'pa ne, ne glumim'. Onda je ona više bila u čudu, kao, sad se ljudi zbunjuju, što se događa", prepričala je glumica.