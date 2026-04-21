Divlje pčele

Jesu li vam nedostajale? Sestre Runje napokon zajedno, a razlog je slomio i Cvitu

Dok se mjesto još oporavlja od šoka, ova tragedija imala je i neočekivanu posljedicu, ponovno je ujedinila sestre i pokazala da je obiteljska veza jača od svih nesuglasica, omekšavši čak i srce dosad nepokolebljive Cvite

21.04.2026 09:00

Iako su odnosi među sestrama Runje često bili napeti u seriji 'Divlje pčele', ova je situacija srušila sve zidove, posebno one oko najtvrđe od njih, Cvite. Vidno potresena, jedva je skrivala suze i strah, a njezina reakcija iznenadila je mnoge. "Smiri se, Cvita", govorili su joj bližnji, pokušavajući je utješiti dok je ona proživljavala agoniju zbog sestre.

Cvitin neočekivani slom i sestrinska ljubav

Čini se da je upravo ovaj događaj vratio staru Cvitu", onu brižnu sestru koju su neki smatrali izgubljenom. U tihom razgovoru, Nikola joj je priznao kako je osjećo da ju je u posljednje vrijeme gotovo potpuno izgubio. Nesreća je poslužila kao bolan podsjetnik na ono što je uistinu važno, a Cvitina zaštitnička priroda ponovno je izbila na površinu, ujedinivši sestre u zajedničkoj brizi.

Zora, Cvita, Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ispovijest pored bolesničke postelje

Najemotivniji trenutak dogodio se uz Katarininu postelju, gdje su se sestre konačno okupile. Iscrpljena i u bolovima, Katarina je kroz suze prošaptala riječi koje su sledile krv u žilama: Skoro sam završila kao mater". Ta bolna uspomena na obiteljsku tragediju dodatno je ojačala njihovu vezu.

Uspjela si preživjeti, to je jedino bitno", tješile su je sestre, a Cvitina prisutnost i tople riječi bile su jasan znak da su stare nesuglasice ostavljene po strani.

Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok se Katarina polako oporavlja, a mještani prepričavaju detalje nesreće, najvažnija priča koja se odvija jest ona o pomirenju. Pad u provaliju mogao je završiti tragično, ali umjesto toga postao je most koji je ponovno spojio sestre Runje. Ostaje vidjeti hoće li ovo iskušenje trajno zacijeliti stare rane i hoće li Sokolice" nastaviti letjeti zajedno.

Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

