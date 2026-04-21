Jesu li vam nedostajale? Sestre Runje napokon zajedno, a razlog je slomio i Cvitu

Iako su odnosi među sestrama Runje često bili napeti u seriji 'Divlje pčele' , ova je situacija srušila sve zidove, posebno one oko najtvrđe od njih, Cvite . Vidno potresena, jedva je skrivala suze i strah, a njezina reakcija iznenadila je mnoge. "Smiri se, Cvita", govorili su joj bližnji, pokušavajući je utješiti dok je ona proživljavala agoniju zbog sestre.

Čini se da je upravo ovaj događaj vratio staru Cvitu", onu brižnu sestru koju su neki smatrali izgubljenom. U tihom razgovoru, Nikola joj je priznao kako je osjećo da ju je u posljednje vrijeme gotovo potpuno izgubio. Nesreća je poslužila kao bolan podsjetnik na ono što je uistinu važno, a Cvitina zaštitnička priroda ponovno je izbila na površinu, ujedinivši sestre u zajedničkoj brizi.

Najemotivniji trenutak dogodio se uz Katarininu postelju, gdje su se sestre konačno okupile. Iscrpljena i u bolovima, Katarina je kroz suze prošaptala riječi koje su sledile krv u žilama: Skoro sam završila kao mater". Ta bolna uspomena na obiteljsku tragediju dodatno je ojačala njihovu vezu.

Uspjela si preživjeti, to je jedino bitno", tješile su je sestre, a Cvitina prisutnost i tople riječi bile su jasan znak da su stare nesuglasice ostavljene po strani.