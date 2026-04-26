Divlje pčele

Jesu li zaslužili sretan kraj? Rajka i Ranko dirljivom pričom osvojili gledatelje 'Divljih pčela'

U moru intriga, sukoba i obiteljskih tajni koje svakodnevno potresaju Vrelo, jedna priča već od početka tiho, ali uporno osvaja gledatelje ona između Rajke i Ranka

RTL.hr
26.04.2026 22:00

Njihov odnos nikada nije bio jednostavan, ali upravo ta složenost i neizrečene emocije čine ga jednim od najnježnijih i najtragičnijih u seriji 'Divlje pčele'.

Ljubav koja dolazi u pogrešno vrijeme

Od prvih zajedničkih scena bilo je jasno da između Rajke i Ranka postoji nešto više od obične povezanosti. Nije to bila nagla strast ni dramatični izljev emocija, već tiha, zrela bliskost koja se razvijala kroz povjerenje i razumijevanje.

No, baš kao i mnoge velike ljubavne priče, i njihova dolazi u krivom trenutku. Okolnosti, obiteljski pritisci i osobne odgovornosti stalno ih razdvajaju, ostavljajući dojam da im sudbina uporno ne dopušta da budu zajedno.

Ranko i Rajka, Divlje pčele
FOTO: RTL

Scena rastanka koja je slomila gledatelje

Njihov oproštaj jedna je od onih scena koje ostaju dugo nakon što epizoda završi. Bez velikih riječi i dramatičnih gesti, Rajka i Ranko pokazali su koliko emocija može stati u tišinu.

Rajkina odluka da ode i preuzme odgovornost za ono što smatra ispravnim još jednom je stavila ljubav u drugi plan. Ranko, s druge strane, ostaje između nade i prihvaćanja - svjestan da ono što osjećaju nije nestalo, ali i da možda nije dovoljno.

U toj suzdržanosti krije se sva težina njihove priče.

Rajka i Ranko, Divlje pčele
FOTO: RTL

Više od ljubavne priče

Ono što Rajku i Ranka izdvaja jest činjenica da njihova priča nije samo romantična. Ona je i priča o odgovornosti, žrtvi i pokušaju da se napravi ispravna stvar, čak i kada to znači odustati od vlastite sreće.

Njihov odnos podsjeća na ljubavi koje ne trebaju velike geste da bi bile stvarne - dovoljno je nekoliko pogleda, nedovršenih rečenica i osjećaj da su mogli imati sve, ali nisu.

Hoće li im se putevi ponovno spojiti?

Rajka i Ranko, Divlje pčele
FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

rajka divlje pčele ranko divlje pčele divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Katarina dala svoj blagoslov novom paru Zori i Đordanu: 'E onda sam uz tebe'

Zora donijela sudbonosnu odluku: 'Želim se udati za Đordana'

Tereza i Čavka su pobjegli! Netko im je za petama

Kraj za Vicu konačno na vidiku? Ante mu diše za vratom

Marko upravo otkrio svoje prave namjere prema Teodori? Jedan detalj sve mijenja

Glumac iz 'Divljih pčela' za RTL.hr otkrio što stoji iza Đordanovih postupaka i zašto ne odustaje od Zore: 'Tvrdim i stojim iza toga'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom