Johnny bacio oko na Cvitinu kuću, ali je li mu za oko zapela i sama Cvita?

Cvita je provodila vrijeme kod svoje stare kuće, uživajući u trenucima mira. Društvo joj je pravio Stipan, koji joj je nadugačko prepričavao što su sve radili na polju i kako napreduju radovi.
Njihov opušteni razgovor iznenada je prekinuo zvuk pokvarenog motora. Pred kućom se pojavio Johnny, odnosno Jovan, kojemu se usred vožnje pokvario lanac i trebao je brzu pomoć.
Pomoć oko motora
Tražeći izlaz iz nezgodne situacije, Johnny je prišao Cviti i zamolio je za alat kako bi osposobio svoj motor. Dok je popravljao kvar, njegov radoznali pogled privukla je stara i prazna kuća.
Nije mu dugo trebalo da postavi pitanje. Upitao je Cvitu traži li kuća možda stanara i nudi li smještaj s obzirom na to da je prazna, na što mu je ona uz osmijeh i misteriozno odgovorila da možda i traži.
Moguće ljubavne nevolje na vidiku
Ovaj kratki, ali znakoviti susret odmah je potaknuo pitanja o tome jesu li se među njima razvile neke zabranjene simpatije. Njihova interakcija ostavila je dojam da tu postoji nešto više od puke ljubaznosti prema prolazniku u nevolji.
Ostaje za vidjeti hoće li se Johnny zbog ovakvog opuštenog pristupa uvaliti u probleme s moćnom obitelji Vukas. Takav razvoj događaja mu u ovom trenutku zaista ne treba, a ni Krsto sasvim sigurno neće biti nimalo oduševljen ako sazna za ovaj tajnoviti susret.
Podsjetimo, Johnny je u Vrilo stigao nakon što je pobjegao od majke zbog ljubavnog zapleta koji je izazvao velike probleme u njegovoj obitelji. Naime, spetljao se s kćeri majčina novog partnera, djevojkom koja je bila znatno mlađa od njega. Upravo zato novi susret s Cvitom otvara pitanje hoće li Johnny ponovno upasti u nevolje zbog ljubavnih odnosa.
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