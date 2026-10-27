Johnny bacio oko na Cvitinu kuću, ali je li mu za oko zapela i sama Cvita?

icon-close

Cvita je provodila vrijeme kod svoje stare kuće, uživajući u trenucima mira. Društvo joj je pravio Stipan, koji joj je nadugačko prepričavao što su sve radili na polju i kako napreduju radovi. Njihov opušteni razgovor iznenada je prekinuo zvuk pokvarenog motora. Pred kućom se pojavio Johnny, odnosno Jovan, kojemu se usred vožnje pokvario lanac i trebao je brzu pomoć.

Pomoć oko motora

Tražeći izlaz iz nezgodne situacije, Johnny je prišao Cviti i zamolio je za alat kako bi osposobio svoj motor. Dok je popravljao kvar, njegov radoznali pogled privukla je stara i prazna kuća. Nije mu dugo trebalo da postavi pitanje. Upitao je Cvitu traži li kuća možda stanara i nudi li smještaj s obzirom na to da je prazna, na što mu je ona uz osmijeh i misteriozno odgovorila da možda i traži.

icon-expand icon-close icon-close Jovan i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Moguće ljubavne nevolje na vidiku

Ovaj kratki, ali znakoviti susret odmah je potaknuo pitanja o tome jesu li se među njima razvile neke zabranjene simpatije. Njihova interakcija ostavila je dojam da tu postoji nešto više od puke ljubaznosti prema prolazniku u nevolji. Ostaje za vidjeti hoće li se Johnny zbog ovakvog opuštenog pristupa uvaliti u probleme s moćnom obitelji Vukas. Takav razvoj događaja mu u ovom trenutku zaista ne treba, a ni Krsto sasvim sigurno neće biti nimalo oduševljen ako sazna za ovaj tajnoviti susret.

icon-expand Jovan i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL