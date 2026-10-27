Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Johnny bacio oko na Cvitinu kuću, ali je li mu za oko zapela i sama Cvita?

Cvitin miran razgovor sa Stipanom prekida dolazak neobičnog gosta, a jedan bezazlen popravak motora mogao bi donijeti velike probleme

RTL.hr
27.10.2026 07:00

Cvita je provodila vrijeme kod svoje stare kuće, uživajući u trenucima mira. Društvo joj je pravio Stipan, koji joj je nadugačko prepričavao što su sve radili na polju i kako napreduju radovi.

Njihov opušteni razgovor iznenada je prekinuo zvuk pokvarenog motora. Pred kućom se pojavio Johnny, odnosno Jovan, kojemu se usred vožnje pokvario lanac i trebao je brzu pomoć.

Pomoć oko motora

Tražeći izlaz iz nezgodne situacije, Johnny je prišao Cviti i zamolio je za alat kako bi osposobio svoj motor. Dok je popravljao kvar, njegov radoznali pogled privukla je stara i prazna kuća.

Nije mu dugo trebalo da postavi pitanje. Upitao je Cvitu traži li kuća možda stanara i nudi li smještaj s obzirom na to da je prazna, na što mu je ona uz osmijeh i misteriozno odgovorila da možda i traži.

Jovan i Cvita, Divlje pčele
Jovan i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Moguće ljubavne nevolje na vidiku

Ovaj kratki, ali znakoviti susret odmah je potaknuo pitanja o tome jesu li se među njima razvile neke zabranjene simpatije. Njihova interakcija ostavila je dojam da tu postoji nešto više od puke ljubaznosti prema prolazniku u nevolji.

Ostaje za vidjeti hoće li se Johnny zbog ovakvog opuštenog pristupa uvaliti u probleme s moćnom obitelji Vukas. Takav razvoj događaja mu u ovom trenutku zaista ne treba, a ni Krsto sasvim sigurno neće biti nimalo oduševljen ako sazna za ovaj tajnoviti susret.

Jovan i Krsto, Divlje pčele
Jovan i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Podsjetimo, Johnny je u Vrilo stigao nakon što je pobjegao od majke zbog ljubavnog zapleta koji je izazvao velike probleme u njegovoj obitelji. Naime, spetljao se s kćeri majčina novog partnera, djevojkom koja je bila znatno mlađa od njega. Upravo zato novi susret s Cvitom otvara pitanje hoće li Johnny ponovno upasti u nevolje zbog ljubavnih odnosa.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele cvita vukas jovan jovanović
Divlje pčele

Jakov u posjetu Katarini preko tajne šifre saznao stravičnu istinu

Moglo bi te zanimati

Što donose nove epizode 'Divljih pčela'? Jelica pred svima: 'Neću se udati za Anđelka'

Eva sumnja u Aldove namjere: 'Ne bi me čudilo da je on rekao Kati da je noseća'

Milan izvan sebe zbog Ivičina izlaska iz bolnice: 'Šest godina živim bez oka'

Ivica se prisjetio važne stvari: 'Lazar Krneta je radio za mog oca'

Milan saznao da mu je majka zamalo umrla: 'Ako mi želiš biti mater, ovo mi više ne smiješ tajiti!'

Krneta pozvao Katu u ured: 'U tvom životu više nema mjesta za Jakova, kao ni u njegovom za tebe'

Pročitaj na Net.hr
Zorica Kondža prisjetila se Vinka Coce: 'Bio je omiljen i jako duhovit, a glas - bogomdan'
Ovo je 11 godina mlađa supruga palog srpskog vladara: Tko je Tamara Vučić?
Ona je Thompsonova najveća podrška: Ovako se Sandra Perković mijenjala kroz godine
Kada se kamere ugase: Antonija Blaće odvela pratitelje na virtualno putovanje Azijom
Kći Mille Jovovich njezina je preslika, već osvaja Hollywood, a ima zanimljivo ime
Lidija Bačić objavila naslovnice na kojima je ona u glavnoj ulozi: 'Koja vam se najviše sviđa?'
Sjećate li se zvijezde filma 'Povratak u budućnost'? Pogledajte čime se Lea danas bavi
Preminuo Walter Koenig, zvijezda serije 'Zvjezdane staze': Imao je 90 godina
Kanadski glumac Rob Stewart čestitao srpskim studentima na pobjedi: 'Bravo, Srbijo!'
Dama u crvenoj haljini i široki osmijesi unijeli boju u tmuran jesenski dan uz Muru