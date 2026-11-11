Johnny i Cvita naišli na pečurke čarobnice i potpuno se nadrogirali

Johnny i Cvita krenuli su brati neko bilje po polju, međutim Johnny je ubrzo naišao na neke sumnjive plodove. "Želiš pečurke čarobnice?", povikao je oduševljeno. Cvita je odmah rekla da ne želi i oštro ga upozorila: "Ma nemoj, te ne smiješ jesti! Ćaća mi je govorio cili život da te ne idemo."

Unatoč njezinom protivljenju i riječima da joj "ne pada na pamet to isto", Johnny ju je uporno nagovarao. Uvjeravao ju je da joj je otac krivo govorio te da su te gljive "puno više".