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Divlje pčele

Johnny i Cvita naišli na pečurke čarobnice i potpuno se nadrogirali

Johnny i Cvita upadaju u ozbiljne nevolje zbog konzumacije sumnjivog bilja, a odlazak u polje pretvorio se u pravu halucinogenu avanturu

RTL.hr
11.11.2026 20:30

Sumnjivo bilje i pečurke čarobnice

Johnny i Cvita krenuli su brati neko bilje po polju, međutim Johnny je ubrzo naišao na neke sumnjive plodove. "Želiš pečurke čarobnice?", povikao je oduševljeno. Cvita je odmah rekla da ne želi i oštro ga upozorila: "Ma nemoj, te ne smiješ jesti! Ćaća mi je govorio cili život da te ne idemo."

Unatoč njezinom protivljenju i riječima da joj "ne pada na pamet to isto", Johnny ju je uporno nagovarao. Uvjeravao ju je da joj je otac krivo govorio te da su te gljive "puno više".

Cvita i Johnny, Divlje pčele
Cvita i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL.hr

Popuštanje i halucinacije

Nakon upornog nagovaranja, Cvita se ipak slomila. "Ako umrem, ja ću te progoniti cili život", popustila je naposljetku, na što joj je Johnny mirno odgovorio: "Pošteno." Kasnije su se od tih gljiva oboje potpuno nadrogirali. Cvita je u euforičnom stanju čak izjavila da se osjeća kao "leptir na svitu".

Cvita i Johnny, Divlje pčele
Cvita i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL

Oboje su zaspali zajedno u polju, što je ubrzo uzrokovalo veliku zabrinutost Luce i ostatka okoline. 

Čini se da u selu Vrilo mir i obiteljska idila još dugo neće zaživjeti, a Johnnyjevi nepromišljeni postupci i dalje izazivaju kaos.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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