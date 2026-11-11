Johnny i Cvita naišli na pečurke čarobnice i potpuno se nadrogirali

Sumnjivo bilje i pečurke čarobnice
Johnny i Cvita krenuli su brati neko bilje po polju, međutim Johnny je ubrzo naišao na neke sumnjive plodove. "Želiš pečurke čarobnice?", povikao je oduševljeno. Cvita je odmah rekla da ne želi i oštro ga upozorila: "Ma nemoj, te ne smiješ jesti! Ćaća mi je govorio cili život da te ne idemo."
Unatoč njezinom protivljenju i riječima da joj "ne pada na pamet to isto", Johnny ju je uporno nagovarao. Uvjeravao ju je da joj je otac krivo govorio te da su te gljive "puno više".
Popuštanje i halucinacije
Nakon upornog nagovaranja, Cvita se ipak slomila. "Ako umrem, ja ću te progoniti cili život", popustila je naposljetku, na što joj je Johnny mirno odgovorio: "Pošteno." Kasnije su se od tih gljiva oboje potpuno nadrogirali. Cvita je u euforičnom stanju čak izjavila da se osjeća kao "leptir na svitu".
Oboje su zaspali zajedno u polju, što je ubrzo uzrokovalo veliku zabrinutost Luce i ostatka okoline.
Čini se da u selu Vrilo mir i obiteljska idila još dugo neće zaživjeti, a Johnnyjevi nepromišljeni postupci i dalje izazivaju kaos.
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