Johnny krenuo u mutne poslove s Milanom, a Nikola pobjesnio na Cvitu

Johnny pokušava ući u sumnjive poslove s Milanom Čavkom i Markom Vukasom, unatoč upozorenjima mještana da se ne igra s takvim opasnim igračima

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Mutni poslovi u kafani

Johnny je otkrio mutne poslove Marka i Milana oko maka i droge te je odlučio iskoristiti priliku za brzu zaradu. U seoskoj kafani pokušao je dogovoriti posao s Milanom Čavkom, koji u početku nije želio ni čuti za to. "Nego samo mi reci di, kad, trebam doći sutra", upitao ga je Johnny, na što ga je Milan pokušao otjerati. Ipak, Johnny nije odustajao te je bio uporan u svojim namjerama. "Zato što vidim veliku budućnost u tvojoj robi. Ovo ide ka blesavo, sigurno su i pare dobre. Tvoj sam čovik, kažem ti", nagovarao ga je, nakon čega je Milan ipak popustio. "Dobro. Dođu ujutro tamo di smo se sreli", poručio mu je Milan.

Upozorenja mještana

Ovaj sumnjivi razgovor načuo je Veljko, koji je odmah odlučio upozoriti Johnnyja da se ne petlja s opasnim ljudima. "Sa Čavkom se ne razgovara. Izbjegavaj ga, paziš šta ti kažem, ko kugu i koleru. Isto tako vrijedi i za Marka Vukasa", oštro mu je savjetovao Veljko, svjestan opasnosti koju donose poslovi s njima. Slično upozorenje dobio je i od babe Ljube.

icon-expand icon-close icon-close Johnny i Veljko, Divlje pčele FOTO: RTL

Zabrinutost je pokazala i Luce, koja mu je također pokušala otvoriti oči. "Njih dvojica nisu baš neki dobri ljudi. Mislim, oni su ti opasni", upozorila ga je Luce, naglašavajući kako ne želi da mu se dogodi nešto loše.

Svađa Nikole i Cvite

S druge strane, Nikola je bio izvan sebe od bijesa kada je saznao kako je Cvita stigla do Splita. Umjesto da pokaže razumijevanje, napao ju je zbog toga što se vozila s Johnnyjem.

icon-expand Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL