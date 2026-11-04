Johnny tražeći benzin nabasao na drogu: Hoće li tajna uništiti Milana i Marka?

Umjesto goriva za svoj pokvareni motor, Johnny je u napuštenom skladištu otkrio mračnu tajnu koja bi mogla razoriti Milana Čavku i Marka Vukasa

Na krivom mjestu u krivo vrijeme

Nakon što mu se motor pokvario negdje usred polja, Johnny je krenuo u potragu za benzinom. Put ga je doveo do starog skladišta, no umjesto pomoći, tamo ga je dočekao šokantan prizor - skrivena droga. Ubrzo ga je uhvatio Milan, koji ga je odmah grubo napao tražeći objašnjenje što radi na tom mjestu. Johnny se pokušao opravdati, no Milan nije imao sluha za njegove izgovore, bijesno ga ispitujući tko je i odakle dolazi. "Došao sam samo pitati imaš li litru benzina za posuditi. Bilo je otvoreno, dolazim u miru. Ja sam Johnny Jovanović", branio se Johnny. Shvativši o čemu je zapravo riječ u skladištu, s dozom provokacije mu je dobacio: "Vidim da tu ima neke druge vrste goriva. Nisam znao da ljudi ovdje znaju za to."

Opijati umjesto maka?

Podsjetimo, Marko i Milan nedavno su pokrenuli navodno novi biznis sa Stojanom Tadićem, ocem Markove zaručnice Domenike. Cijelom selu cijela je priča lukavo predstavljena kao nevina industrija maka.

icon-expand icon-close icon-close Milan Čavka i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL

Međutim, prava je istina puno mračnija od onoga što su mještani mislili. Riječ je zapravo o unosnom i opasnom poslu s opijatima, koji bi ih sve mogao stajati slobode ako tajna procuri u javnost.

Neočekivana poslovna ponuda

Situacija u skladištu dodatno je eskalirala kada je na mjesto događaja stigao i Marko. Vidjevši nepozvanog gosta, odmah je nasrnuo na Johnnyja, u strahu da je njihov prljavi posao konačno razotkriven. Umjesto da pobjegne ili zaprijeti milicijom, Johnny je reagirao na potpuno neočekivan način. Smireno im se ponudio kao pomoć, sugerirajući da bi im svojim vještinama i šutnjom možda mogao pomoći u razvoju posla.

Prljavi posao

Podsjetimo, Marko i Milan potajno su uzgojili veliku plantažu opijumskog maka, hvaleći se prvom klasom koja obećava golemu zaradu na crnom tržištu. Stojan je duboko impresioniran onim što su momci stvorili, svjestan da potražnja nikada nije bila veća. Budući Markov punac pristaje oprati njihov novac, ali uz visoku proviziju od 20 posto za svaki oprani dinar, naglašavajući da veći novac uvijek donosi i veći rizik.

icon-expand Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko će prvi saznati istinu?

Ovaj napeti rasplet otvara niz opasnih pitanja za budućnost. Što ako Johnny ipak odluči sve odati drugima i prijavi ih nadležnima? Najveći strah leži u tome što će se dogoditi ako za mračni posao sazna Domenika te hoće li se ona nakon takvog šoka i dalje htjeti udati za Marka. S druge strane, postoji opasnost i od širenja seoskih glasina. Što ako Johnny u povjerenju sve ispriča Cviti, a ona tu sočnu informaciju odmah prenese Nikoli, Markovom bratu s kojim ionako ima zategnute odnose?

icon-expand Marko i Stojan, Divlje pčele FOTO: RTL