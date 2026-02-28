Još jedna tragedija za Katarinu, Toma Domazet u životnoj opasnosti!

icon-close

Tračci nade da se radi o nesporazumu brzo su se ugasili kada su stigle vijesti od djece koja su ga vidjela na ispaši. Toma Domazet je napustio selo s torbom na ramenu i kovčegom u ruci. Očito nije bila riječ o slučajnosti, već o namjernom bijegu.

Potraga s tragičnim krajem

Dok se Katarina suočavala s bolnom istinom u seriji 'Divlje pčele', mještani su započeli potragu, pokušavajući shvatiti što se dogodilo. Neki su nagađali da se čovjeku jednostavno "svašta mota po glavi prije svadbe", dok su drugi, poput njegova prijatelja, bili u potpunom šoku. "Ja ne mogu vjerovati kako je mogao samo tako otići, a sretan je bio, jer sam vidio da je sretan. Vidio sam svojim očima", govorio je u nevjerici.

Potraga je dobila stravičan epilog kada su svećenici iz obližnjeg samostana, duboko u osami, pronašli Tomu. Nije pobjegao u novi život, već je pokušao pobjeći od života samog. Pronađen je u kritičnom stanju, nakon što je u očaju digao ruku na sebe. Oni koji su ga pronašli i nosili na sigurno opisali su ga kao tijelo bez života: "Težak je kao da je od olova, a ne od kostiju i mesa."

