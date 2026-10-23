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Divlje pčele

Jovan šokirao Krstu priznanjem: Spetljao se s kćeri majčina dečka, a on ga proganjao s pištoljem

Jovan je napokon priznao Krsti pravi razlog svog iznenadnog dolaska u Vrilo i bijega od majke

RTL.hr
23.10.2026 21:00

Opasna romansa i ljutiti otac

Iako je prvotno tajio prave motive, Jovan je odlučio otvoriti dušu ocu. Priznao mu je da je upoznao jednu djevojku, no ta se romansa ubrzo pretvorila u pravu dramu jer se njezin otac žestoko usprotivio njihovom viđanju. "Spetljao sam se s jednom ljepoticom jer je mlađa i njenom ćaći to nije nikako bilo po volji", ispričao je Jovan Krsti, dodavši kako ga je taj isti čovjek na kraju gonio okolo s pištoljem.

Pravi šok za Krstu uslijedio je tek kada mu je Jovan otkrio identitet toga oca. Naime, otac te djevojke zapravo je novi dečko Jovanove majke. "Taj Stevo s pištoljem je novi momak od tvoje bivše žene", hladno mu je priznao sin.

Jovan i Krsto, Divlje pčele
Jovan i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Čuvši to, Krsto je potpuno izgubio živce svjestan skandala koji bi mogao izbiti. Odmah ga je upozorio da o cijeloj situaciji ne smije reći ni riječi nikome drugome, a pogotovo ne Luce, kako selo ne bi počelo pričati o njihovoj obitelji.

Pravi zavodnik

Unatoč očevom ludilu i ozbiljnosti situacije, čini se kako to Jovana previše ne brine. Kroz cijeli razgovor ponaša se kao pravi zavodnik kojem je cijela ta zbrka tek još jedna usputna avantura. S obzirom na kaos koji je ostavio za sobom, Jovan je jasno dao do znanja Krsti da jednostavno ne može ići doma i da ni sam ne zna do kada će morati ostati kod njega u Vrilu.

Hoće li Jovan u Vrilu napokon pronaći mir ili će ga njegova zavodnička narav ponovno uvući u ljubavne zavrzlame i izazvati nove probleme?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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