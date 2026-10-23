Jovan šokirao Krstu priznanjem: Spetljao se s kćeri majčina dečka, a on ga proganjao s pištoljem

Opasna romansa i ljutiti otac
Iako je prvotno tajio prave motive, Jovan je odlučio otvoriti dušu ocu. Priznao mu je da je upoznao jednu djevojku, no ta se romansa ubrzo pretvorila u pravu dramu jer se njezin otac žestoko usprotivio njihovom viđanju. "Spetljao sam se s jednom ljepoticom jer je mlađa i njenom ćaći to nije nikako bilo po volji", ispričao je Jovan Krsti, dodavši kako ga je taj isti čovjek na kraju gonio okolo s pištoljem.
Pravi šok za Krstu uslijedio je tek kada mu je Jovan otkrio identitet toga oca. Naime, otac te djevojke zapravo je novi dečko Jovanove majke. "Taj Stevo s pištoljem je novi momak od tvoje bivše žene", hladno mu je priznao sin.
Čuvši to, Krsto je potpuno izgubio živce svjestan skandala koji bi mogao izbiti. Odmah ga je upozorio da o cijeloj situaciji ne smije reći ni riječi nikome drugome, a pogotovo ne Luce, kako selo ne bi počelo pričati o njihovoj obitelji.
Pravi zavodnik
Unatoč očevom ludilu i ozbiljnosti situacije, čini se kako to Jovana previše ne brine. Kroz cijeli razgovor ponaša se kao pravi zavodnik kojem je cijela ta zbrka tek još jedna usputna avantura. S obzirom na kaos koji je ostavio za sobom, Jovan je jasno dao do znanja Krsti da jednostavno ne može ići doma i da ni sam ne zna do kada će morati ostati kod njega u Vrilu.
Hoće li Jovan u Vrilu napokon pronaći mir ili će ga njegova zavodnička narav ponovno uvući u ljubavne zavrzlame i izazvati nove probleme?
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