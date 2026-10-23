Jovan šokirao Krstu priznanjem: Spetljao se s kćeri majčina dečka, a on ga proganjao s pištoljem

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Opasna romansa i ljutiti otac

Iako je prvotno tajio prave motive, Jovan je odlučio otvoriti dušu ocu. Priznao mu je da je upoznao jednu djevojku, no ta se romansa ubrzo pretvorila u pravu dramu jer se njezin otac žestoko usprotivio njihovom viđanju. "Spetljao sam se s jednom ljepoticom jer je mlađa i njenom ćaći to nije nikako bilo po volji", ispričao je Jovan Krsti, dodavši kako ga je taj isti čovjek na kraju gonio okolo s pištoljem. Pravi šok za Krstu uslijedio je tek kada mu je Jovan otkrio identitet toga oca. Naime, otac te djevojke zapravo je novi dečko Jovanove majke. "Taj Stevo s pištoljem je novi momak od tvoje bivše žene", hladno mu je priznao sin.

icon-expand icon-close icon-close Jovan i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Čuvši to, Krsto je potpuno izgubio živce svjestan skandala koji bi mogao izbiti. Odmah ga je upozorio da o cijeloj situaciji ne smije reći ni riječi nikome drugome, a pogotovo ne Luce, kako selo ne bi počelo pričati o njihovoj obitelji.

Pravi zavodnik