Kad serija spoji ljude! Glumci 'Divljih pčela' pokazuju zašto ih publika toliko voli

Upravo takve trenutke zabilježio je Antonio Scarpa, koji je na društvenim mrežama podijelio niz fotografija i videa s druženja glumačke ekipe serije 'Divlje pčele'.

Na snimkama se vidi kako se glumci, nakon napornog snimajućeg dana, okupljaju u opuštenom ambijentu, na kauču, s tekstovima u rukama, kavama na stolu i osmijehom koji ne silazi s lica. Nema reflektora, nema teških scena, samo ljudi koji su stvorili nešto posebno.