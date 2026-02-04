Kad serija spoji ljude! Glumci 'Divljih pčela' pokazuju zašto ih publika toliko voli

Upravo takve trenutke zabilježio je Antonio Scarpa, koji je na društvenim mrežama podijelio niz fotografija i videa s druženja glumačke ekipe serije 'Divlje pčele'.
Na snimkama se vidi kako se glumci, nakon napornog snimajućeg dana, okupljaju u opuštenom ambijentu, na kauču, s tekstovima u rukama, kavama na stolu i osmijehom koji ne silazi s lica. Nema reflektora, nema teških scena, samo ljudi koji su stvorili nešto posebno.
Osmijesi, smijeh i ona rijetka kemija
U kadrovima se pojavljuju Matija Kačan, Marija Jerneić, Lidija Kordić, Arija Rizvić i Julija Antonia Blace, svi redom u ležernom, nenametljivom izdanju. Upravo ta jednostavnost i spontanost čine ove objave toliko simpatičnima.
