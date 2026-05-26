Kada je priznala zločin, Kate je sa sobom povukla i sestre pod udar zakona

Dok se Kate suočava s posljedicama svoje odluke u policijskoj postaji, sjena istrage nadvila se i nad njezine sestre, Cvitu i Zoru

icon-close

Istražitelj Jerko ne gubi vrijeme, a istina, dugo skrivana iza zidova obiteljskog doma, počinje izlaziti na vidjelo, prijeteći razotkriti sve tajne. Njegov cilj su Cvita i Zora, jedine svjedokinje Katinog stanja na kobno jutro. Tenzije rastu kada Jerko zatraži da razgovara nasamo s Cvitom, što izaziva zaštitničku reakciju njezinog supruga Nikole. "Ja se sigurno ne mičem odavde", odlučno je rekao Nikola, no Jerko je bio nepokolebljiv. Postavio je jasna pravila igre, naglasivši težinu situacije. "Šta ću vam sad reći mora ostati među četiri zida dok traje istraga. Je li jasno?" upozorio je, dajući do znanja da je svaka izgovorena riječ ključna i da više nema mjesta za laži. Obitelj se našla pod pritiskom zakona, a sestrinska odanost stavljena je na najveću kušnju do sada.

icon-expand Cvita, Jerko, Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Stare laži i nova istina

Suočena s istražiteljem, Cvita se našla u procjepu između stare laži i bolne istine. Jerko je precizno rekonstruirao događaje, podsjetivši je na Katin povratak iz polja s vidljivim ozljedama. "Ono jutro nakon pira, Petar je otišao u polje. Kata za njim. Kad se vratila, imala je neke povrede", započeo je Jerko ispitivanje. Cvita je u početku pokušala održati priču koju su sestre dogovorile. "Rekla sam ti već, to sam ja grabljama", tvrdila je, no njezina je obrana brzo popustila pod pritiskom. U sjećanje joj se vratio Katin očajnički zahtjev: "Ako istina ikad ispliva, hoću da kažete da me Petar izbatinao i da sam vam ja rekla da lažete." Slomljena, Cvita je napokon priznala. "On ju je izbatinao. Kad su našli Petra mrtvog, ona se uplašila da će nju okriviti za to i onda mi je rekla da ja kažem da sam je slučajno udarila grabljama." Time je potvrdila Katinu priču o zlostavljanju, ali je istovremeno priznala i prikrivanje dokaza i laganje policiji.

icon-expand Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

I Zora pod pritiskom istrage

Nakon Cvite, na red je došla i mlađa sestra Zora. Scenarij se ponovio. Jerko ju je suočio s istim pitanjima o kobnom jutru, a Zora je, poput sestre, potvrdila da je Kate imala ozljedu na licu. Na pitanje od čega, njezin odgovor bio je jasan i poražavajući. "Od šake. Petrove", priznala je. Objasnila je da su lagale iz straha, ne želeći da itko posumnja u njihovu sestru. "Pripale smo se da ne bi tko mislio da je Kate to napravila", rekla je, nesvjesna da je upravo to Kate sama učinila.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Cvita i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL