Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Kada je priznala zločin, Kate je sa sobom povukla i sestre pod udar zakona

Dok se Kate suočava s posljedicama svoje odluke u policijskoj postaji, sjena istrage nadvila se i nad njezine sestre, Cvitu i Zoru

RTL.hr
26.05.2026 08:00

Istražitelj Jerko ne gubi vrijeme, a istina, dugo skrivana iza zidova obiteljskog doma, počinje izlaziti na vidjelo, prijeteći razotkriti sve tajne.

Njegov cilj su Cvita i Zora, jedine svjedokinje Katinog stanja na kobno jutro. Tenzije rastu kada Jerko zatraži da razgovara nasamo s Cvitom, što izaziva zaštitničku reakciju njezinog supruga Nikole. "Ja se sigurno ne mičem odavde", odlučno je rekao Nikola, no Jerko je bio nepokolebljiv.

Postavio je jasna pravila igre, naglasivši težinu situacije. "Šta ću vam sad reći mora ostati među četiri zida dok traje istraga. Je li jasno?" upozorio je, dajući do znanja da je svaka izgovorena riječ ključna i da više nema mjesta za laži. Obitelj se našla pod pritiskom zakona, a sestrinska odanost stavljena je na najveću kušnju do sada.

Cvita, Jerko, Nikola, Divlje pčele
Cvita, Jerko, Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Stare laži i nova istina

Suočena s istražiteljem, Cvita se našla u procjepu između stare laži i bolne istine. Jerko je precizno rekonstruirao događaje, podsjetivši je na Katin povratak iz polja s vidljivim ozljedama. "Ono jutro nakon pira, Petar je otišao u polje. Kata za njim. Kad se vratila, imala je neke povrede", započeo je Jerko ispitivanje.

Cvita je u početku pokušala održati priču koju su sestre dogovorile. "Rekla sam ti već, to sam ja grabljama", tvrdila je, no njezina je obrana brzo popustila pod pritiskom. U sjećanje joj se vratio Katin očajnički zahtjev: "Ako istina ikad ispliva, hoću da kažete da me Petar izbatinao i da sam vam ja rekla da lažete." Slomljena, Cvita je napokon priznala. "On ju je izbatinao. Kad su našli Petra mrtvog, ona se uplašila da će nju okriviti za to i onda mi je rekla da ja kažem da sam je slučajno udarila grabljama." Time je potvrdila Katinu priču o zlostavljanju, ali je istovremeno priznala i prikrivanje dokaza i laganje policiji.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

I Zora pod pritiskom istrage

Nakon Cvite, na red je došla i mlađa sestra Zora. Scenarij se ponovio. Jerko ju je suočio s istim pitanjima o kobnom jutru, a Zora je, poput sestre, potvrdila da je Kate imala ozljedu na licu. Na pitanje od čega, njezin odgovor bio je jasan i poražavajući. "Od šake. Petrove", priznala je. Objasnila je da su lagale iz straha, ne želeći da itko posumnja u njihovu sestru. "Pripale smo se da ne bi tko mislio da je Kate to napravila", rekla je, nesvjesna da je upravo to Kate sama učinila.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita i Zora, Divlje pčele
Cvita i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Sestre su svojim iskazima potvrdile da je Kate bila žrtva nasilja, što ide u prilog njezinoj tvrdnji o samoobrani. Međutim, priznanjem da su svjesno lagale istražiteljima, i same su se uplele u mrežu zločina. Katin potez da preuzme odgovornost za sobom je povukao i njezine najbliže, a sudbina sestara Runje sada je jednako neizvjesna kao i njezina. Istraga se nastavlja, a svako novo otkriće prijeti potpunim urušavanjem obitelji.

cvita divlje pčele zora divlje pčele katarina divlje pčele divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Glumac 'Divljih pčela' Amar Bukvić otvoreno o obitelji i djeci: 'Štrecne me oko srca kad vidim njihove stare fotografije'

Kata priznaje Sikirici da je ubila Petra, on je u potpunom šoku!

'Ona i sve u vezi nje': Glumac 'Divljih pčela' Pere Eranović javio se s vjenčanja kolege fotkom sa suprugom, a njihova ljubavna priča je posebna

Dok na ekranima glumi strogu Mirjanu, privatno zrači čistom pozitivom i poručuje: 'Dobro jutro dobri ljudi!'

Slavilo se za vikend! Pogledajte tko je sve od kolega iz 'Divljih pčela' stigao na vjenčanje Marina Klišmanića

Što će se dogoditi u novim epizodama 'Divljih pčela'? Nakon što svi doznaju da je Katarina kriva, Ante je odluči ubiti

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio