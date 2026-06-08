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Gospodin Savršeni

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' ne skrivaju sreću, nova objava potaknula šuškanja

Pobjednica pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', slovenska influencerica Kaja Casar, i rukometaš Karlo Godec, za čiju se naklonost borila, nastavljaju svoju ljubavnu priču i nakon što su se kamere ugasile

RTL.hr
08.06.2026 10:00

Par, koji je nedavno započeo zajednički život u Zagrebu, ne prestaje oduševljavati pratitelje romantičnim trenucima, a njihova posljednja objava s Jaruna privukla je posebnu pažnju. Kaja i Karlo uživali su na još jednom vjenčanju. "Najljepše uspomene stvaramo zajedno", poručila je Kaja u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Oduševili pratitelje

Na snimkama se vidi kako uživaju u opuštenoj i veseloj atmosferi, a kratki video prikazuje Karla kako pjeva dok ga Kaja nježno grli. Njihova sreća nije promaknula ni brojnim pratiteljima, koji su ih u komentarima obasuli komplimentima i lijepim željama. "Kako ste vas dvoje prirodni i slatki", "Najljepši ste", samo su neke od poruka podrške obožavatelja iz Hrvatske i Slovenije. Jedna je pratiteljica čak upitala Kaju odakle joj maslinastozelena haljina koja je mnogima zapela za oko.

Inače, Kaja je zbog ljubavi napustila život instruktorice surfanja na Tenerifima i preselila se u Karlov rodni Zagreb.

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Gospodin Savršeni

Anastasia i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' isfurale identičnu haljinu. Obje su u njoj pokazale zanosno tijelo

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