Divlje pčele

Kako će ova dinamika utjecati na sve dalje? Odnos Rajke i Mirjane puca

Dugo tinjajući sukob između Antine supruge Mirjane i njegove sestre Rajke eskalirao je u otvoreni rat riječima, prijeteći potpunim raspadom obiteljskih veza

RTL.hr
09.04.2026 09:30

Sve je počelo sumnjom da Ante Vukas stoji iza misterioznog nestanka Vjerice, ključne svjedokinje protiv lokalnog nasilnika Leke. Dok je većina oklijevala glasno izreći optužbe, Rajka, Antina sestra, nije imala takvih zadrški  u seriji 'Divlje pčele'. Suočena s Mirjaninom obranom supruga, Rajka je hladno odbrusila: "Nisam malo dijete i znam jako dobro za što je sve Ante sposoban."

Mirjana, koja je zaštitnica svog supruga i obiteljskog imena, nije mogla podnijeti takvu izdaju. "Možeš ti jednom stati na njegovu stranu?" upitala je Rajku, na što je ova uzvratila optužbom da njezin brat "laže čim zine".

Ovaj sukob jasno je pokazao duboku podjelu između dvije žene: jedne koja brani muža pod svaku cijenu i druge koja više ne može šutjeti o njegovim mračnim djelima.

Rajka i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanin ultimatum: "Možeš otići kad god te volja"

Verbalni okršaj brzo je eskalirao, a Mirjana je preuzela ulogu gospodarice kuće, ne ostavljajući prostora za sumnju u Antu. Njezina odanost pretvorila se u agresiju usmjerenu prema jedinoj osobi koja se usudila reći istinu.

"Ako tebi ovdje nije dobro, možeš otići kad god te volja", odbrusila je Mirjana šogorici, jasno joj dajući do znanja da u kući Vukasovih nema mjesta za one koji ne slijede Antinu liniju. Rajkin šokirani odgovor, "Pa ti bi se mene riješila?", samo je potvrdio ono što je postalo očito: Mirjana je spremna iz obitelji izbaciti svakoga tko predstavlja prijetnju njezinoj viziji savršenog života uz Antu.

Situaciju je dodatno zakomplicirao napad na kuću, kada je kamenom razbijen prozor. Mirjana je odmah optužila jednog od Antinih neprijatelja, no kada je policajac Zdravko doveo u pitanje njezinu priču, zaprijetila mu je riječima: "Zgazit ću te ko mrava." Njezino ponašanje otkriva ženu koja gubi kontrolu i spremna je na sve kako bi zaštitila iluziju moći i reda.

Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Slijepa odanost protiv gorke istine

Netrpeljivost između Mirjane i Rajke nije samo osobni animozitet; to je sudar dvaju svjetova. Mirjana predstavlja fasadu obitelji Vukas - bogatstvo, moć i bespogovornu odanost glavi obitelji. Za nju, svaka kritika na Antin račun predstavlja izravan napad na njezin status i sigurnost.

S druge strane, Rajka simbolizira savjest obitelji, osobu koja je, unatoč krvnoj vezi, progledala kroz bratove laži. Njezin boravak u kući postao je stalni podsjetnik na tamne tajne koje Mirjana tako grčevito pokušava sakriti.

Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

