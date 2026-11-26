Davor Pavić utjelovio je u RTL-ovoj popularnoj seriji 'Divlje pčele' Milana Čavku, mračnog i opasnog negativca te čovjeka od povjerenja obitelji Vukas, za koju obavlja prljave poslove. Kako izgledaju pripreme za snimanje, glumac je pokazao u snimkama na društvenim mrežama.
Podijelio je videe kako ga šminkaju i rade mu frizuru za set.
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
Inače, Davor se nedavno zahvalilo svima koji prate 'Divlje pčele'. Istaknuo je ogromnu i rekordnu gledanost koju je prva sezona postigla. Nije skrivao oduševljenje količinom ljubavi i podrške koju je publika pokazala od samog početka emitiranja.
Zbog tog velikog uspjeha, glumačka ekipa i produkcija trenutačno punom parom snimaju nove nastavke. Rad na setu je u punom jeku, a svi uključeni trude se opravdati veliko povjerenje gledatelja.
Otkrio je i što donose nove epizode. Sudeći prema najavi, druga sezona već je sada znatno napetija, ispunjena neočekivanim događajima i uzbudljivim zapletima. Davor je naglasio da nas očekuje pregršt zapleta koji će dodatno zakomplicirati već složene odnose. Dodao je kako obećanje o većoj napetosti doista nije samo klišej, već stvarna slika onoga što su marljivi scenaristi pripremili.
Njegov lik se u novim epizodama 'Divljih pčela' poljubi s Terezom koja je zaručena.
Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.