Davor Pavić pokazao je kako izgledaju njegove pripreme za snimanje novih epizoda 'Divljih pčela'

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Davor Pavić utjelovio je u RTL-ovoj popularnoj seriji 'Divlje pčele' Milana Čavku, mračnog i opasnog negativca te čovjeka od povjerenja obitelji Vukas, za koju obavlja prljave poslove. Kako izgledaju pripreme za snimanje, glumac je pokazao u snimkama na društvenim mrežama. Podijelio je videe kako ga šminkaju i rade mu frizuru za set.

icon-expand FOTO: Privatni album

icon-expand FOTO: Privatni album

icon-expand FOTO: Privatni album

icon-expand FOTO: Privatni album Davor Pavić 1 / 4







Inače, Davor se nedavno zahvalilo svima koji prate 'Divlje pčele'. Istaknuo je ogromnu i rekordnu gledanost koju je prva sezona postigla. Nije skrivao oduševljenje količinom ljubavi i podrške koju je publika pokazala od samog početka emitiranja. Zbog tog velikog uspjeha, glumačka ekipa i produkcija trenutačno punom parom snimaju nove nastavke. Rad na setu je u punom jeku, a svi uključeni trude se opravdati veliko povjerenje gledatelja.

icon-expand icon-close icon-close Tereza, Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL