Kako je mladi glumac udahnuo život prkosnom Marku Vukasu? Gledatelji 'Divljih pčela' oduševljeni izvedbom Marina Klišmanića

Lik Marka Vukasa od samog je početka postavljen kao slojevit i karakterno snažan momak koji nosi ogroman teret obiteljskih odnosa i tajni. Marin Klišmanić je tom zahtjevnom liku uspio udahnuti nevjerojatnu uvjerljivost, spajajući prepoznatljivi lokalni prkos s dubokom emotivnošću, što je publika odmah prepoznala i nagradila pohvalama.

Pregledom komentara na društvenim mrežama, jasno je da gledatelji obožavaju svaku scenu u kojoj se Marko pojavi. Mnogi ističu kako ih je Klišmanić potpuno kupio svojom prirodnošću pred kamerama, napominjući da glumi s takvom lakoćom da uopće nemaju osjećaj da gledaju televizijski lik, već stvarnog čovjeka iz susjedstva.

Gledatelji u svojim osvrtima često naglašavaju njegovu sjajnu ekspresiju lica i energiju kojom dominira ekranom, čak i u trenucima kada njegov lik ne govori puno. Upravo ta sposobnost da samo jednim pogledom prenese unutarnju borbu, ponos i obiteljsku odanost pretvorila je Marina u jedno od najvećih osvježenja na našim ekranima.