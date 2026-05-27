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Divlje pčele

Kako je mladi glumac udahnuo život prkosnom Marku Vukasu? Gledatelji 'Divljih pčela' oduševljeni izvedbom Marina Klišmanića

Kako se radnja hit serije sve više komplicira, a odnosi među likovima postaju sve napetiji, jedno ime u glumačkoj postavi posebno se izdvojilo i privuklo pažnju publike. Riječ je o mladom i talentiranom glumcu Marinu Klišmaniću, koji je svojom izvedbom Marka Vukasa doslovno osvojio simpatije gledatelja i postao jedna od glavnih tema rasprava na društvenim mrežama

RTL.hr
27.05.2026 14:00

Lik Marka Vukasa od samog je početka postavljen kao slojevit i karakterno snažan momak koji nosi ogroman teret obiteljskih odnosa i tajni. Marin Klišmanić je tom zahtjevnom liku uspio udahnuti nevjerojatnu uvjerljivost, spajajući prepoznatljivi lokalni prkos s dubokom emotivnošću, što je publika odmah prepoznala i nagradila pohvalama.

Nevjerojatna prirodnost pred kamerama

Pregledom komentara na društvenim mrežama, jasno je da gledatelji obožavaju svaku scenu u kojoj se Marko pojavi. Mnogi ističu kako ih je Klišmanić potpuno kupio svojom prirodnošću pred kamerama, napominjući da glumi s takvom lakoćom da uopće nemaju osjećaj da gledaju televizijski lik, već stvarnog čovjeka iz susjedstva.

Gledatelji u svojim osvrtima često naglašavaju njegovu sjajnu ekspresiju lica i energiju kojom dominira ekranom, čak i u trenucima kada njegov lik ne govori puno. Upravo ta sposobnost da samo jednim pogledom prenese unutarnju borbu, ponos i obiteljsku odanost pretvorila je Marina u jedno od najvećih osvježenja na našim ekranima.

Marko Vukas, Divlje pčele
Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Uloga mu je sjela stopostotno"

Komentari podrške na društvenim mrežama ne prestaju se nizati. Gledatelji se slažu da je uloga mlađeg Vukasa pun pogodak i da je Klišmanić u nju unio točnu mjeru temperamenta koja je bila potrebna za ovaj format. Mnogi mu već sada predviđaju veliku glumačku karijeru, naglašavajući da s nevjerojatnom zrelošću nosi ovako kompleksnu ulogu.

Marin Klišmanić, Divlje pčele
Marin Klišmanić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Uloga mu je sjela stopostotno", "vanserijski talent" i "gušt ga je gledati u svakoj epizodi", samo su neki od zaključaka publike koja iz tjedna u tjedan s nestrpljenjem iščekuje nove zaplete. Jedno je sigurno – Marin Klišmanić je od Marka Vukasa napravio lik koji se pamti i o kojem će se, kako serija bude odmicala, sigurno još puno pričati.

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