'Kako sam mogao zaboraviti pištolj na stolu?' Ranka i dalje kopka smrt Tome Domazeta

Glavno pitanje koje se provlači kroz razgovor mještana, te kojima i dalje nije jasan motiv samoubojstva Tome Domazeta, jest kako je uopće došlo do toga da pištolj bude nadohvat ruke u tako kritičnom trenutku. Ranko Badurina, shrvan osjećajem krivnje, otvoreno preispituje vlastite postupke.

"Kako sam ja mogao taj pištolj na stolu zaboraviti?", pita se Ranko. Njegovo priznanje oslikava unutarnju borbu i osjećaj odgovornosti za smrt Tome Domazeta. Iako on sam nije povukao okidač, činjenica da je njegovo oružje poslužilo za ovaj tragični čin stvara mu neizdrživ psihološki pritisak.

U trenucima kada Ranko tone u mračne misli, Jerko Sikirica i Manda ga podsjećaju da nije mogao predvidjeti ovakav ishod. "Pa nisi mogao znati da će on to napraviti", govore mu, pokušavajući mu olakšati teret koji je preuzeo na svoja leđa. Ipak, Ranko se prisjeća svoje prošlosti, napominjući kako je tijekom života "presudio mnogim ljudima, ali ubojici svog sina nije mogao".