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Divlje pčele

'Kako sam mogao zaboraviti pištolj na stolu?' Ranka i dalje kopka smrt Tome Domazeta

Smrt Tome Domazeta, koji je odlučio presuditi sebi, otvorila je bolna pitanja o krivnji kod brojnih sumještana. Ovog puta to je Ranko Badurina, čovjek kojeg sada izjeda vlastita savjest zbog pištolja koji je ostavio u svom uredu

RTL
02.10.2026 11:00

Težak teret vlastite savjesti

Glavno pitanje koje se provlači kroz razgovor mještana, te kojima i dalje nije jasan motiv samoubojstva Tome Domazeta, jest kako je uopće došlo do toga da pištolj bude nadohvat ruke u tako kritičnom trenutku. Ranko Badurina, shrvan osjećajem krivnje, otvoreno preispituje vlastite postupke.

"Kako sam ja mogao taj pištolj na stolu zaboraviti?", pita se Ranko. Njegovo priznanje oslikava unutarnju borbu i osjećaj odgovornosti za smrt Tome Domazeta. Iako on sam nije povukao okidač, činjenica da je njegovo oružje poslužilo za ovaj tragični čin stvara mu neizdrživ psihološki pritisak.

U trenucima kada Ranko tone u mračne misli, Jerko Sikirica i Manda ga podsjećaju da nije mogao predvidjeti ovakav ishod. "Pa nisi mogao znati da će on to napraviti", govore mu, pokušavajući mu olakšati teret koji je preuzeo na svoja leđa. Ipak, Ranko se prisjeća svoje prošlosti, napominjući kako je tijekom života "presudio mnogim ljudima, ali ubojici svog sina nije mogao".

Ranko Badurina
Ranko Badurina FOTO: RTL

Sugovornici ističu koliko je opasno prepustiti se samoći i mračnim mislima. Upozoravaju ga da bi od takvog razmišljanja u izolaciji "i sretan čovjek lako mogao izgubiti" razum. Savjetuju mu da život ima i drugu stranu te da nije sve tako crno kako mu se u ovom trenutku čini.

Unatoč osjećaju da je izravno odgovoran za gubitak jednog života, Ranko Badurina mora pronaći snage da oprosti sebi i da se, usprkos svemu, ponovno vrati među ljude. Međutim, s obzirom na okolnosti, postavlja se pitanje - je li Ranko namjerno ostavio pištolj na stolu unaprijed predosjećajući ishod situacije? Na to pitanje samo on može odgovoriti.

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Divlje pčele

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