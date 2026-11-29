Katarina, Cvita i Zora nekad su disale kao jedna, no zabranjene ljubavi, obiteljski pritisci i bolna istina o malom Petru gurnuli su svaku na svoju stranu

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Od samog početka serije 'Divlje pčele', tri sestre Runje – Katarina, Cvita i Zora – bile su emocionalno središte priče. Nakon smrti oca ostale su same u surovom patrijarhalnom okruženju Vrila, oslonjene jedna na drugu i povezane onom posebnom sestrinskom snagom zbog koje su djelovale kao prave "sokolice" – kao prsti jedne šake. Ipak, godine, teške životne odluke, zabranjene ljubavi i duboko skrivane tajne postupno su mijenjale ne samo svaku od njih pojedinačno, nego i njihov međusobni odnos.

icon-expand icon-close icon-close Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Od nerazdvojnih "sokolica" do različitih životnih puteva

U prvim epizodama sestre Runje djelovale su kao čvrsta cjelina u kojoj svaka ima svoju ulogu. Najstarija Katarina preuzela je ulogu glave obitelji i zaštitnice, spremna stati na prvu crtu i žrtvovati vlastitu sreću kako bi sačuvala zemlju i obitelj. Srednja Cvita bila je glas razuma, tiha snaga i emocionalna ravnoteža obitelji, dok je najmlađa Zora predstavljala nježnost, sanjarenje i srce doma koje su starije sestre svim silama nastojale zaštititi.

icon-expand Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

No, pritisci obitelji Vukas, borba za opstanak i osobne odluke polako su ih počeli vući na različite strane. Ono što je nekad bilo zajednička borba za isti cilj pretvorilo se u niz odvojenih sudbina u kojima je svaka od njih morala nositi vlastiti križ.

icon-expand Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina, Cvita i Zora – svaka u svom smjeru

Katarinin put obilježile su borba, žrtva i teške traume – od braka s Petrom Vukasom i njegove smrti, preko zabranjene ljubavi s Jakovom, pa sve do zatvora i ranjavanja. Kroz sve te lomove postala je još tvrđa, opreznija i spremna bez zadrške braniti one koje voli, čak i kada je njezina oštrina stvarala napetost u obitelji.

icon-expand Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita se pak s vremenom promijenila iz djevojke koja je sanjala o mirnijem i ljepšem životu u ženu čija je ljubav s Nikolom Vukasom stavljena na najveću moguću kušnju. Teret obiteljskih sukoba, nepovjerenja i tajni koje su se ispriječile između nje i sestre pretvorio ju je u lik rastrgan između odanosti, straha i potrebe da zaštiti ono što smatra svojim.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Najveću preobrazbu prošla je najmlađa Zora. Od krhke, romantične djevojke "zaljubljene u ljubav" izrasla je u ženu obilježenu bolnom tajnom o sinu Petru i godinama izbivanja, tijekom kojih je u Bellavisti gradila sasvim drukčiji život pod imenom Lola.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Tajne koje su ih razdvojile, ali i veza koja ne puca lako

Kako je vrijeme odmicalo, sestre više nisu bile bezbrižno okupljene pod istim krovom, već razdvojene okolnostima, šutnjom i odlukama koje su ostavile duboke rane. Posebno je težak trag ostavila istina oko malog Petra i Zorinog odnosa s Nikolom, zbog čega se između Cvite i Zore stvorio zid nepovjerenja i optužbi, dok je Katarina tek naknadno doznala koliko se toga promijenilo iza njezinih leđa.

icon-expand Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL