Novu epizodu 'Divljih pčela' gledajte večeras od 20.15 sati na RTL-u, a dostupna je odmah na Voyo

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Šušnjara priča s Bricom i Veljkom o Berlinskom zidu, a uskoro su ih Ljuba i Anka prekinule i tražile da se donira novac za siromašnu djecu. Sikirica i Anđelko bore se s Krnetom, no Anđelko ne može sakriti sreću i dobro raspoloženje. Krneta im daje nemoguće zadatke. Zora se vratila kući, moli Katu da joj pomogne s Cvitom, koja i dalje ne zna da se najmlađa sestra Runje vratila kući.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Ferida je tužna što Tereze nema u domu Vukas, dok se Mirjana i Ante nadaju da će se ubrzo vratiti. Luca Đoniju govori da ga je vidjela s Cvitom. Tereza se pokušava naviknuti na novi život, bez kuharice - u punoj samostalnosti. Nevenu je žao što joj ne može pružiti luksuzniji život, no ona je sretna s njim.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Jelica se srela s Katom, a u razgovoru ih prekida Krneta! Kata se smrzne od straha, no suočava se sa svojim mučiteljem. Tereza i Čavka se našli kod babe Ljube. Zora slučajno upoznaje svog sina i čvrsto ga grli.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL