Kakva epizoda! Anka se vraća, a Katarina otkriva da je Zora trudna!

Marko i Čavka u seriji 'Divlje pčele' ušli su na okupljanje osnivanja zadruge u školi, a Jakov ga tjera, dolazi do ruba fizičkog obračuna. Nakon toga razgovara s Katarinom o njezinoj otkazanoj svadbi. Nikola želi napustiti Vrilo, a Cvita ga moli da razmisli hladne glave o odluci, da probaju još jednom. Nikola se, pak, želi pošto poto maknuti iz Vrila, no prije toga - Cvita se razbolijeva.

Šušnjari je sve teže skrivati emocije prema Luciji, a onda na vrata stiže Anka! Baba Ljuba je sa Zorom i razgovaraju o trudnoći, no u razgovoru ih neočekivano uhvati Kata. Nakon propalog vjenčanja, Kata ima novi problem - tko je otac Zorinog djeteta?

