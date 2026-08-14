Kakva presuda čeka glavnu junakinju 'Divljih pčela' Katarinu Runje?

Katarina Runje, optužena za smrt svog supruga Petra Vukasa, suočava se s najtežom mogućom presudom dok se u sudnici odvija prava drama. Tužiteljstvo je neumoljivo, obrana se bori svim silama, a svjedočenja su toliko emotivna da nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

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Završne riječi u sudnici donijele su šokantan zahtjev tužiteljstva koje za Katarinu Runje traži smrtnu kaznu. Prema njihovoj verziji događaja, ne radi se o samoobrani ili nesretnom slučaju, već o hladnokrvnom činu s predumišljajem.

Tužiteljstvo traži smrt strijeljanjem

Tužitelj je u svom izlaganju naglasio potpuni nedostatak kajanja kod optužene. "Čuli smo i njeno svjedočenje, ali u svemu tome nešto fali, a to je kajanje za ono što je napravila", istaknuo je, dodajući kako Katarina nije pokazala "ni trunke suosjećanja prema obitelji žrtve". Njezinu ravnodušnost prema samoubojstvu drugog čovjeka koji je bio osuđen za njezin zločin naveo je kao dodatni dokaz njezine bešćutnosti. S obzirom na sve navedeno, tužiteljstvo je zaključilo svoje izlaganje riječima: "Prijedlog kazne je smrt strijeljanjem".

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarinin iskaz: "Branila sam goli život"

S druge strane, Katarina je pred sudom iznijela svoju potresnu priču, tvrdeći da je djelovala isključivo kako bi spasila vlastiti život. "Petar Vukas bi me taj dan bija ubija. U to najmanje ne sumnjam", izjavila je, opisujući supruga kao nasilnika od kojeg je morala pobjeći. Njezin iskaz otkrio je i pozadinu dogovorenog braka, sklopljenog pod pritiskom i ucjenama Ante Vukasa, koji je prijetio oduzimanjem obiteljskog imanja. "Pristala sam na dogovor zato što sam znala da ću izgubiti sve, da će mi Ante kad-tad sve uzeti", objasnila je, dodavši kako su je svi uvjeravali da se "ženska sama" ne može snaći. Priznala je krivnju za ulazak u brak bez ljubavi, ali je ostala čvrsta u stavu da za Petrovu smrt nije kriva. "Neću se osjećati krivom zato što sam se branila", poručila je sudu, naglašavajući kako joj je savjest čista.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL