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Divlje pčele

Kakve emocije! Cvita glumi pred Vukasima, a Zora teško podnosi odvajanje od sina

Zora teško podnosi odvajanje od sina, dok se Cvita polako prilagođava na novu ulogu i pred Vukasima glumi sreću zbog poroda

RTL.hr
19.05.2026 13:11

Maleni je dobio Petrovo ime, Mirjana i Ante su presretni. Dotad, Domazet govori Jakovu da je Katarina ubila Petra - otkrivajući najveću tajnu koju mu je Kata ikad povjerila.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Ekipa se okupila kod Karmele u novoj kavani, druže se i uživaju ispred Bricine brijačnice dok ih Mato gleda iz prazne gostione. Ranko sam istražuje Domazeta i Rukavinu, a Toma ne sluti ništa. Nikola je sretan što je postao otac, no Cvita se teško nosi sa svime.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele
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