Divlje pčele

Kamo se uputio Toma Domazet? Nakon teškog priznanja donio je veliku odluku

U dramatičnim trenucima koji preispituju snagu ljudskog duha, Toma Domazet se nalazi na raskrižju, suočen s dubokim unutarnjim borbama

RTL.hr
02.03.2026 20:40

Nakon što je pronađen u teškom stanju i doveden u sigurnost samostana, pred njim se otvara pitanje može li pronaći put iskupljenja ili će ga teret mračne prošlosti zauvijek vući prema dnu. Njegov razgovor sa svećenikom koji mu je pružio utočište otkriva dubinu očaja, ali i tračak nade u svijetu 'Divljih pčela' ispunjenim ožiljcima.

Neočekivano sklonište i teret prošlosti

Pronašavši privremeni mir unutar zidina samostana, Toma izražava zahvalnost svojim spasiteljima. "Hvala što ste me skupili i doveli", govori, priznajući da se osjeća bolje i da je spreman nastaviti svojim putem. No, na pitanje svećenika kamo je naumio, odgovor izostaje. "Ne znam još", tiho priznaje. Unatoč svećenikovom toplom pozivu da ostane koliko god mu je potrebno jer je "ovo mjesto sklonište", Toma osjeća da ne pripada ondje. "Nije ovo mjesto za mene", odlučno tvrdi, ne zbog skromnih uvjeta, već zbog nevidljivog zida koji ga dijeli od drugih.

Samostan, Divlje pčele
Samostan, Divlje pčele FOTO: RTL

Kada ga svećenik pokuša utješiti riječima da svatko nosi svoju prošlost, Toma s gorčinom odgovara: "Sumnjam da je kao moja". Ta rečenica sažima svu težinu njegovih iskustava, osjećaj izoliranosti i uvjerenje da su njegovi grijesi neoprostivi. Ipak, svećenik mu nudi riječi mudrosti koje nadilaze puko suosjećanje, ističući univerzalnu istinu o ljudskoj prirodi. "Naše nas pogreške oblikuju, ali nas nikako ne određuju", poručuje mu, nudeći perspektivu nade i mogućnost novog početka.

Ožiljci rata i borba s ovisnošću

Tomin osjećaj nepripadanja duboko je ukorijenjen u traumatičnim iskustvima iz prošlosti. U kasnijem razgovoru, on otkriva bolnu istinu o ožiljcima koje nosi, ne samo na duši, već i na tijelu. "Imao sam ozljede u ratu", povjerava se, objašnjavajući kako je u tim trenucima jedino olakšanje pronalazio u morfiju. Ta borba s ovisnošću postala je njegov osobni demon, bitka koju je vodio u tišini, daleko od očiju svijeta.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Priznaje da je godinama čuvao nekoliko preostalih ampula, ne iz slabosti, već "iz ponosa i inata", kao test vlastite snage. Želio je sam sebi dokazati da je jači od poroka koji ga je jednom gotovo uništio. "Ali očito nisam", zaključuje s poražavajućom iskrenošću. Njegova ispovijest nailazi na neočekivano razumijevanje. Svećenik mu otkriva vlastitu borbu, priznajući kako već dvadeset i pet godina nije okusio vino te se pričešćuje sokom od grožđa. Taj čin za njega je svakodnevni podsjetnik na vlastitu slabost, ali i na snagu potrebnu da se ona nadvlada. Ta ljudska ranjivost i teme su koje odjekuju u njihovom razgovoru, pokazujući da put oporavka nije usamljen.

Dok Toma Domazet stoji na pragu samostana, fizički oporavljen, ali duhovno na raskrižju, njegova budućnost ostaje neizvjesna. Pruženo utočište i riječi razumijevanja nude mu priliku za novi početak, no ostaje otvoreno pitanje hoće li smoći snage prihvatiti pomoć i oprostiti samome sebi. Njegova sudbina visi o koncu, a odluka koju donese odredit će hoće li nastaviti bježati od svojih demona ili će se napokon suočiti s njima.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

