Kaos za stolom Vukasovih! Cvita progovorila, a Mirjana je brutalno poklopila: 'Eto, to je tako kad se žene miješaju u posao'

Obiteljski ručak obitelji Vukas pretvorio se u međusobno vrijeđanje i optuživanje kada su se na stolu, umjesto uobičajenih tema, našli ozbiljni financijski problemi. Napetost koja se već tjednima nakuplja zbog neisplaćenih radnika i bijega glave obitelji doživjela je svoj vrhunac

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Cvita preuzimaju inicijativu

Kada su se Vukasi okupili oko stola, činilo se da će to biti još jedan uobičajen objed. Međutim, teret dugova i štrajk radnika zadruge visio je u zraku. Cvita je odlučila prekinuti šutnju i otvoreno progovorila o gorućem problemu. "Pa dobro, ja mislim da je važno da smo svi upućeni. Pogotovo sad kad nema Ante," naglasila je Cvita. Svjesna da Nikola preuzima sav teret nakon Antinog bijega, predložila je jedino logično rješenje u tom trenutku - da Nikola posudi novac od tetke Rajke kako bi isplatio radnike i spasio posao. Njezin istup izazvao je trenutačni šok. U obitelji u kojoj su se poslovne odluke donosile iza zatvorenih vrata, i to isključivo među muškim članovima, ovakav direktan prijedlog jedne žene shvaćen je kao neviđeni presedan.

icon-expand icon-close icon-close Rajka Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Sukob generacija i tradicija

"Eto, to je tako kad se žene miješaju u posao", prva je oštro reagirala Mirjana, zaprepaštena samom idejom da žene javno komentiraju financije. Smatrala je da nije mjesto da se žene miješaju u poslovne aspekte obitelji, držeći se čvrsto starih običaja u kojima je Ante vodio glavnu riječ. "Cvita to što si ti obrađivala par hektara zemlje ne znači da išta znaš o našem poslu," dodala je. No, Cvita nije odustajala. Istaknula je kako je i ona radila na polju te da itekako ima pravo znati što se događa s obiteljskim imanjem, pogotovo sada kada je situacija neizvjesna.

icon-expand Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL