Kaos za stolom Vukasovih! Cvita progovorila, a Mirjana je brutalno poklopila: 'Eto, to je tako kad se žene miješaju u posao'

Cvita preuzimaju inicijativu
Kada su se Vukasi okupili oko stola, činilo se da će to biti još jedan uobičajen objed. Međutim, teret dugova i štrajk radnika zadruge visio je u zraku. Cvita je odlučila prekinuti šutnju i otvoreno progovorila o gorućem problemu.
"Pa dobro, ja mislim da je važno da smo svi upućeni. Pogotovo sad kad nema Ante," naglasila je Cvita. Svjesna da Nikola preuzima sav teret nakon Antinog bijega, predložila je jedino logično rješenje u tom trenutku - da Nikola posudi novac od tetke Rajke kako bi isplatio radnike i spasio posao.
Njezin istup izazvao je trenutačni šok. U obitelji u kojoj su se poslovne odluke donosile iza zatvorenih vrata, i to isključivo među muškim članovima, ovakav direktan prijedlog jedne žene shvaćen je kao neviđeni presedan.
Sukob generacija i tradicija
"Eto, to je tako kad se žene miješaju u posao", prva je oštro reagirala Mirjana, zaprepaštena samom idejom da žene javno komentiraju financije. Smatrala je da nije mjesto da se žene miješaju u poslovne aspekte obitelji, držeći se čvrsto starih običaja u kojima je Ante vodio glavnu riječ.
"Cvita to što si ti obrađivala par hektara zemlje ne znači da išta znaš o našem poslu," dodala je. No, Cvita nije odustajala. Istaknula je kako je i ona radila na polju te da itekako ima pravo znati što se događa s obiteljskim imanjem, pogotovo sada kada je situacija neizvjesna.
"Možda ne znam orati i kopati, ali hoću znati što se događa u ovoj kući i nisam više dijete," poručila je i Tereza.
Cvitino inzistiranje na raspravi o financijama izazvala je burnu reakciju pogotovo muškog dijela stola. Milan i Marko, znajući što se događa te imajući na umu Antin plan, ali i navodnu Nikolovu nesposobnost da vodi posao, vidno su bili iznervirani smjerom u kojem je rasprava otišla. Namjerno su napustili ručak ostavljajući raspravu ženskom dijelu obitelji.
Unatoč teškim riječima i podijeljenim stavovima, Cvitin prijedlog pokazao se kao jedini izlaz iz naizgled bezizlazne situacije. Nikola, suočen s pritiskom radnika i prijetećim kolapsom proizvodnje, naposljetku je prešao preko ponosa i zatražio financijsku pomoć. Potrebno mu je posuditi 200.000 dinara.
Rajka je bez oklijevanja uskočila, ponudivši potrebna sredstva za isplatu zaostalih plaća. "Ma ne moraš mi vraćati nikakve kamate. Naravno da mogu, koliko treba?" izjavila je Rajka. Njezina spremnost da financira Nikoline poslovne poteze jasno je pokazala da se odnosi unutar obitelji drastično mijenjaju te da solidarnost i praktičnost polako preuzimaju mjesto slijepom praćenju starih pravila.
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