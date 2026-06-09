Karmela bira vjenčanicu, ali priznaje pravi motiv svadbe

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U ugodnoj atmosferi krojačke radnje svoje prijateljice Luce, Karmela je birala boju vjenčanice. No, umjesto mladenačkog uzbuđenja, u zraku se osjećala napetost. Kada joj je Luce pokazala klasičnu bijelu haljinu, Karmela ju je bez puno razmišljanja odbila. "Ovo mi je previše bijelo", izjavila je, iznenadivši trudnu Lucu svojim neobičnim zahtjevom: "Imaš li šta tamnije malo?". Takav odabir, daleko od tradicionalnog, bio je prvi znak da ovo vjenčanje neće biti poput ostalih, što je navelo Lucu da je u nevjerici upita želi li se možda udati u crnini.

icon-expand Anka i Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

'Radimo to da se misto malo proveseli'

Pritisnuta Lucinom znatiželjom, Karmela je naposljetku otvorila dušu i priznala prave razloge koji stoje iza velike proslave. Na direktno pitanje je li sretna i uzbuđena, odgovorila je s iskrenošću koja je odjeknula prostorijom. "Ma nije mi do ovolike pompe, a bogami ni Ivici", povjerila se prijateljici. Zatim je otkrila srž njihove odluke, rečenicu koja objašnjava sve: "To radimo samo tako da se misto malo proveseli". U teškim vremenima za cijelu zajednicu, njih dvoje, iako se vole, odlučili su svoju intimu i sreću podrediti višem cilju – iskoristiti svoje vjenčanje kako bi Vrilu pružili barem jedan dan slavlja i iluzije normalnog života, daleko od sudnica i međusobnih optužbi.

icon-expand Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Kontrast sreće i tuge

Dok je Karmela iznosila svoju priču, u pozadini se odvijala potpuno drugačija scena. Lucin suprug Krsto, presretan zbog njezine trudnoće, nije se odvajao od vrata, na što ga je ona s ljubavlju prekorila. Njegova djetinjasta radost i njezina topla, premda pomalo nestrpljiva, reakcija stvarali su sliku istinske obiteljske sreće. Taj prizor ispunjen ljubavlju i iščekivanjem bio je u oštroj suprotnosti s Karmelinom situacijom, dodatno naglašavajući teret odgovornosti koji nosi i složenost osjećaja u braku koji, iako sklopljen iz ljubavi, započinje kao predstava za druge.

icon-expand Karmela i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL