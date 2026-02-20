Karmela i iza kulisa misli na ekipu 'Divljih pčela', a Ranko joj javno zahvalio: 'Glad bi vladala da Kame nije'

Na snimci se vidi kako Marija slaže bogatu platu, narezano meso i zalogaje za ekipu, a atmosfera je opuštena i vedra. Jednostavan trenutak sa seta, ali dovoljno da podsjeti gledatelje koliko je energija iza kamera važna za ono što vidimo na ekranu.

"Glad bi vladala da Kame nije. Hvala draga naša @marabooop (Marija Jerneić)."

U seriji Karmela Poljak vodi gostionicu, jedno od ključnih mjesta radnje. Ondje se donose odluke, grade savezi i raspliću sukobi. Njezina uloga nije dekorativna, ona je stabilna figura zajednice, osoba koja razumije dinamiku Vrila i zna kako upravljati prostorom u kojem se susreću najjači karakteri. Zato je zanimljivo vidjeti kako i iza kamera preuzima inicijativu kao kolegica koja prirodno okuplja ljude i stvara osjećaj zajedništva.

Ranko Badurina u seriji je simbol principa i časti. Njegov vojnički kodeks oblikovao je lik koji ne igra prljavo i ne kalkulira iza leđa. Njihova dinamika u seriji često balansira snagu i razboritost, a čini se da slična energija postoji i izvan seta.

Ovakvi mali trenuci iza kulisa podsjećaju zašto 'Divlje pčele' djeluju uvjerljivo. Kad su odnosi među glumcima stvarni, to se osjeti i u kadru.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.