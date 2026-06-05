Karmela zaprosila Ivicu! Dosta joj je čekanja: 'Moram znati, hoćemo li provesti život skupa ili nećemo?'

Nakon dugog čekanja i brojnih prepreka koje su stajale na putu njihovoj sreći, veza Karmele i Ivice okrunjena je na posve neočekivan način, dokazujući da se za pravu ljubav ponekad isplati prekršiti sva nepisana pravila i tradiciju

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Dugo se u mjestu nagađalo o sudbini Karmelinog turbulentnog braka s Matom. Vijest da su papiri za razvod napokon potpisani odjeknula je poput olakšanja, ne samo za nju, već i za sve one koji su navijali za njezinu sreću s Ivicom.

Konačno slobodna za novu sreću

Time je i službeno stavljena točka na mučan period njezina života, a otvorena su vrata za budućnost koju je toliko priželjkivala. Za mnoge je to bila potvrda da će "ona i Ivica moći živjeti u miru", no nitko nije slutio koliko će brzo Karmela odlučiti taj mir i osigurati.

icon-expand Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Žena koja ne čeka: Prosidba koja je preokrenula pravila

Dok se činilo da će se njihova veza nastaviti u tihom iščekivanju, opterećena Ivicinom borbom s vlastitim demonima i sjenama prošlosti, Karmela je odlučila da je dosta čekanja. U trenutku ispunjenom dubokim emocijama, svjesna da se Ivica, shrvan okolnostima, možda nikada neće odvažiti na ključni korak, preuzela je inicijativu.

icon-expand Karmela i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

S ogromnom hrabrošću, postavila je izravno pitanje koje ga je ostavilo bez riječi. "Znam da nije običaj, ali ti nikako da klekneš", objasnila je svoj neočekivani, ali iskren potez, dodavši s odlučnošću: "A ja moram znati, hoćemo provesti život skupa ili nećemo." Njezina smjelost i ranjivost u istom trenutku potpuno su razoružale Ivicu.

icon-expand Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

'Ti si jedina svijetla točka u ovoj tami'

Njegov odgovor, izgovoren s olakšanjem i dubokom ljubavlju, potvrdio je sve ono čemu su se nadali. "Naravno da hoćemo", rekao je, a zatim joj uputio riječi koje savršeno opisuju njihovu situaciju: "Ti si jedina svijetla točka u ovoj tami." U svijetu ispunjenom istragama, obiteljskim tajnama skrivenim po špiljama, prijetnjama i pravnim bitkama, njihove zaruke postale su simbol nade. Ovaj romantični čin prkosi mračnoj atmosferi koja je obavila mjesto, pokazujući da i usred najvećeg kaosa postoji prostor za ljubav i novi početak.

icon-expand Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL