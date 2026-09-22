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Divlje pčele

Karmelu usred probe vjenčanice obuzeo jeziv osjećaj: 'Dogodit će se neko zlo'

U najnovijoj dramatičnoj epizodi popularne serije, napetost u Vrilu dostiže vrhunac. Dok se obruč oko Ante Vukasa steže zbog istraga i mogućih uhićenja, on povlači drastične poteze kako bi spasio imovinu. Istovremeno, paralelne pripreme za nadolazeće vjenčanje protječu u izrazito turobnoj atmosferi ispunjenoj strahom od nadolazećih nevolja

RTL.hr
22.09.2026 11:00

Dok se u jednom dijelu mjesta dijele poslovi i kuje plan za bijeg od zakona, u drugom planu odvijaju se pripreme za vjenčanje koje bi inače trebale biti razlog za veselje. No, umjesto radosti, vlada teška i opipljiva tjeskoba. Tijekom probe vjenčanice, Karmela proživljava pravu dramu. Osjeća neobjašnjivu težinu u zraku, vrti joj se u glavi i ne može disati.

Karmela, Divlje pčele
Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako prisutni likovi, uključujući babu Ljubu i Lucu, pokušavaju uveseliti atmosferu i skrenuti misli s teških tema, crne slutnje ne prestaju. Mladenka otvoreno priznaje da je neprestano prati loš osjećaj i strah da će se dogoditi neko veliko zlo. Sparina i južina samo dodatno pojačavaju pritisak i osjećaj nemira koji se nadvio nad cijelim mjestom.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele
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