Karmelu usred probe vjenčanice obuzeo jeziv osjećaj: 'Dogodit će se neko zlo'

Dok se u jednom dijelu mjesta dijele poslovi i kuje plan za bijeg od zakona, u drugom planu odvijaju se pripreme za vjenčanje koje bi inače trebale biti razlog za veselje. No, umjesto radosti, vlada teška i opipljiva tjeskoba. Tijekom probe vjenčanice, Karmela proživljava pravu dramu. Osjeća neobjašnjivu težinu u zraku, vrti joj se u glavi i ne može disati.

Iako prisutni likovi, uključujući babu Ljubu i Lucu, pokušavaju uveseliti atmosferu i skrenuti misli s teških tema, crne slutnje ne prestaju. Mladenka otvoreno priznaje da je neprestano prati loš osjećaj i strah da će se dogoditi neko veliko zlo. Sparina i južina samo dodatno pojačavaju pritisak i osjećaj nemira koji se nadvio nad cijelim mjestom.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.